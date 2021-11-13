消息指中国驻美大使馆游说美国企业高管反对与中国相关的议案

路透社引述知情消息报道称，最近几周，中国一直在通过致函商界人士和与商界人士举行的会议中向美国的高管、企业和商业团体施压，要求他们在美国国会反对与中国相关的议案。中国官方对此消息没作回应。

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据路透社报道说，四名熟悉情况的消息人士周五对路透社表示，最近几周，中国一直在通过致函商界人士和与商界人士举行的会议中向美国的高管、企业和商业团体施压，要求他们在美国国会反对与中国相关的议案。

据消息人士和路透社看到的中国驻美大使馆经商处发出的一封信的文本，大使馆已向企业高管施压，要求他们敦促国会议员修改或撤销旨在增强美国竞争力的具体议案。根据信件正文，中国官员警告企业，如果这项议案成为法律，他们将面临在中国失去市场份额或收入的风险。

该报道称，中国大使馆及其经商处负责人均未回复置评请求。

消息人士称，中国的要求让一些收到信件的个人担心，如果他们在未来就类似问题游说议员，可能会被视为违反了《外国代理人登记法》(FARA)。路透社说，因此，没有一个消息来源愿意透露收到或看到过这封信的人的身份。