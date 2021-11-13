港府拒发英媒记者签证 外界：对新闻自由的最新打压

英国媒体《经济学人》13日表示，香港当局拒绝为其记者黄淑琳（Sue-Lin Wong）续发工作签证，但没有提供任何解释。外界认为，事件是对香港新闻自由的又一次打击。

广告 继续浏览后续

《经济学人》主编贝德斯（ Zanny Minton Beddoes） 在13日发表的一份声明中说，“香港移民当局，拒绝为我们的记者黄淑琳的工作签证延期。我们对他们没有解释的决定感到遗憾。 Sue-Lin 目前不在香港。我们为 Sue-Lin 的新闻事业感到自豪。”

贝德斯表示，“我们敦促香港政府对外国媒体保持採访准入，这对香港作为国际城市的地位至关重要。”

黄淑琳是澳大利亚人，毕业于澳大利亚国立大学和中国清华大学。她之前曾在路透社和《金融时报》工作，并报导了2019年的香港的民主抗议活动。

黄淑琳周六在推文中确认签证被拒，并表示：“很遗憾我将无法继续在香港报导。我喜欢了解这座城市及其人民。我会想念你们所有人。”

黄淑琳签证遭拒引发关注

黄淑琳是香港自港区国安法实施后，至少第3名延续工作签被拒的外媒记者，令外界担忧香港新闻自由进一步受到侵蚀。

此前，香港英语网络媒体《香港自由媒体》（HKFP）编辑Aaron Mc Nicholas及《纽约时报》储百亮（Chris Buckley）的工作签证也被拒，港府同样没有给出原因。

英媒《卫报》（the Guardian）表示，《基本法》第27条声称保障香港的言论和新闻自由，北京在1997年收回对香港的控制权时也对此表示同意，但在2019年大规模民主抗议活动和去年实施严格的港版国安法后，新闻自由在这个曾经可以直言不讳的城市受到了限制。

卫报说，虽然港府对外界声称国安法后新闻自由不变，但几个月前，该市最具声势的民主报纸《苹果日报》被迫关闭、其老闆黎智英和其他工作人员根据国安法被捕后，人们对新闻自由的担忧与日俱增。此次《经济学人》记者被逐出香港，是北京和港府对新闻自由的又一次打压。

事件也在推特社交平台上引发强烈反响。

新闻学教授Yuen Chan写道，“又一名外国记者在曾经的‘亚洲世界城市’被拒绝了签证。”

“香港观察”创办人罗杰斯（Benedict Rogers）留言，“真是令人心碎及难以接受。”

作者伊恩·威廉姆斯 (Ian Williams) 表示，这是“香港陷入大陆式镇压的又一个悲伤的日子。”

曾驻香港的美联社财经记者Kelvin Chan则在推特上说：“对香港的套索正在收紧，但看到它如此明目张胆地这样做，仍然有点令人惊讶。”