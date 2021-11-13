传白宫否决了英特尔到四川扩建增产的计划

据熟悉审议情况的人士称，拜登政府出于安全考虑，拒绝了英特尔公司在中国增加生产的计划，彭博社说，这使英特尔作为解决美国芯片短缺问题的想法受挫。英特尔以扩大在美国生产为理由申请美国政府资助。美国国会正在讨论出台法律，限制美国企业获得政府资助后继续到中国投资生产。

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据彭博社今天报道说，白宫拒绝英特尔在中国提高芯片产量的计划。

消息说，世界上最大的芯片制造商英特尔公司曾提议利用中国成都的一家工厂生产硅晶圆，由于讨论是私下进行的，他们要求不透露身份。这种生产可以在2022年底前上线，帮助缓解全球供应紧张的局面。但与此同时，它一直在寻求联邦援助，以加强在美国的研究和生产。这些人说，在最近几周提出这一计划时，拜登政府官员强烈反对这一举措。

这种情况凸显了芯片短缺的挑战，它阻碍了科技和汽车行业的发展，使公司损失了数十亿美元的收入，并迫使工厂解雇工人。政府正在争分夺秒地解决制约因素，但它也在努力使重要部件的生产回到美国。该报道称，英特尔的中国计划并没有达到这一目标。

白宫正在辩论是否限制对中国的某些战略投资。国家安全顾问杰克-沙利文(Jake Sullivan)说，政府正在考虑建立一个对外投资筛选机制，并正在与盟友合作研究它可能是什么样子。拜登总统也将于周一与中国国家主席习近平进行虚拟会晤。

白宫的一位代表拒绝对具体的交易或投资发表评论，但表示政府 "非常注重防止中国利用美国的技术、知识和投资来发展最先进的能力，" 这可能有助于侵犯人权或威胁到美国国家安全的活动。

据该报道，与其他芯片公司一样，英特尔正急切地等待国会通过520亿美元的国内研究和制造资金。这项被称为 "CHIPS法案 "的提案已经在众议院徘徊了数月之久。总统和商务部长吉娜-雷蒙多(Gina Raimondo)一直将这项措施作为与中国竞争的一种方式，并防止长期的供应紧张。

一位熟悉该决定的人士说，在与拜登团队商议后，英特尔目前没有计划在中国增加生产。尽管如此，这种情况仍可能再次出现，政府可能需要决定补助金附带哪些规则。

一些共和党立法者表示，这笔钱不应该没有附带条件。他们已经推动制定护栏，以防止公司在获得赠款后仍然增加在中国的业务。

根据白宫的声明，CHIPS法案的目的是 "确保减少对脆弱供应链的依赖，包括在半导体方面"。当被问及该法案实施过程中的潜在护栏时，该代表说国会还没有拨款。

与此同时，英特尔首席执行官帕特-盖尔辛格正在努力应对围绕芯片行业的公众和政府审查水平的提高。这项价值4000亿美元的业务已成为中国和美国之间日益激烈的竞争中的一个关键战场，迫使在这个亚洲国家经营的公司克服更多障碍。

彭博社说，芯片行业与中国的关系很复杂，在特朗普政府的贸易战中，这种关系变得更加困难。

中国是本地使用的半导体的最大消费者，它是世界上许多电子产品的组装中心。为了帮助物流并让中国政府满意，芯片制造商--包括英特尔--已经在那里设厂。但他们面临着美国政府的长期限制，使他们无法向中国出口尖端半导体。