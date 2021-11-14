中国最大银行贪污案 嫌犯外逃20年称被强制遣返

据中国官方反贪部门报告，号称中国史上最大银行贪污案的3名主犯中，最后一名在逃嫌犯、曾任中国银行开平支行行长的许国俊，在外逃20年后，今天被强制遣返回国。

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据中央社今天引述中共中央纪委国家监委网站消息说，14日，在中央反腐败协调小组国际追逃追赃工作办公室统筹协调及有关部门运作下，2001年外逃美国的许国俊被强制遣返回国。

许国俊原是前中国银行开平支行行长，涉嫌会同前后两任行长许超凡和余振东贪污、挪用巨额公款，2001年逃到美国。余振东、许超凡分别于2004年、2018年被遣返回中国，办案机关和中国银行已从境内外追回涉案赃款人民币20多亿元。

据中央追逃办负责人说，许国俊涉案金额特别巨大，畏罪外逃且负隅顽抗，影响十分恶劣，其归案标志着开平支行案追逃追赃工作历经20年取得重大成果。

消息说，中国银行开平支行案在2001年10月爆发，当时震惊全国。当年，中国银行广东开平支行前行长许超凡，伙同继任的两任行长余振东和许国俊涉嫌勾结贪污、挪用中国银行资金约4.85亿美元，此案被称为中共建政后最大的银行贪污案。

2003年9月，许超凡在美落网。由于他们的行为触犯了美国法律，美国要对他们起诉并判刑。2004年4月16日，余振东自愿回国受审，并被判处有期徒刑12年，目前他已经服完刑出狱。

消息说，许超凡和许国俊则拒绝遣返。选择在美国受审。2009年5月，美国拉斯维加斯联邦法院一审判决许超凡入狱25年，许国俊入狱22年。许超凡于2018年7月自愿被遣返回国。

消息没有提及许国俊是否在美国狱中服刑，以及被强制遣返细节。