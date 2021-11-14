国际网球同仁询问彭帅哪去了？她安全吗？

一个冠有“#WhereIsPengShuai“的标签在国际网络平台流传，传达国际网球界运动员主要是女子运动员对中国网球运动员彭帅关注与忧虑，显示在社交网络上，有对中国球员彭帅的命运感到担忧。据报道，彭帅在她的微博账户上指控其国家的一位领导人实施强奸后，失踪了大约10天，彭帅的账户帖文后来被删除。

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据法新社今天自巴黎的报道说，前美国冠军克里斯-埃弗特（Chris Evert）今天周日在她的推特账户上写道：“是的，这些指责非常令人担忧。我从14岁起就认识彭帅，我们都应该担心，这很严重，她在哪里？她安全吗？” 这位前美国冠军克里斯-埃弗特（Chris Evert）还说，“有任何她的消息都将被感激。”

法国选手Alizé Cornet周六也在她的账户上发布了#WhereIsPengShuai的信息，她呼吁说 "让我们不要沉默"。而英国男子网球选手Liam Broady也使用了#WhereIsPengShuai的标签，他在今天周日写道：“我无法相信这种事情会在21世纪发生。”

法新社说，数以百计的匿名人士提出了同样的问题，并批评国际网球联合会（ITF）和WTA（女子职业巡回赛的伞式组织）对此缄默。

11月4日，中国封锁了所有关于彭帅的信息，因为这位前世界第一的双打选手在社交媒体上指控一位前共产党高级领导人强迫她发生性关系，然后让她成为自己的情妇。

这一爆炸性指控于11月2日在这位35岁的双打冠军和2014年法国公开赛双打冠军的官方微博账户上简短发布。在一篇长文中，彭帅声称，三年前她与前副总理张高丽发生了强迫性关系。张高丽在2013年至2018年期间是中国最有权力的政治家之一。

虽然中国审查制度很快从中国互联网上删除了这一信息，但截图像野火一样传播。

法新社说无法确定这条信息是否真的是彭帅所写，她的团队人员拒绝发表评论。张高丽也没有作出公开反应。

根据微博数据，这条发布在该球员官方账户上的信息被浏览了10万多次，但内容没有被确指。