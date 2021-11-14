彭帅控遭性侵下落不明约10天后 “世界女网协会”声援

中国女网名将彭帅指控被权贵性侵而下落不明约10天后，“世界女子职业网球协会”14日终于打破沉默，呼吁她的指控“必须获得全面、公平、透明且不遭到审批的调查”。法新社报导，负责推展女子网球运动的最高国际组织“世界女子职业网球协会”（WTA）发声明，呼吁务必基于上述原则调查原委。

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现年35岁的彭帅曾获得温布尔顿（Wimbledon）网球锦标赛及法国网球公开赛（French Open）女双冠军，自从她在微博发文，指控被前中国国务院副总理张高丽强暴后，全面被中国的网页和社群媒体封杀。微博相当于另个社群媒体推特（Twitter）。

这是在全球各地掀起关注的反性骚扰“#我也是”（#MeToo）运动，首次波及中国共产党的高层。

WTA主席赛门（Steve Simon）透过声明表示：“最近在中国发生的事件涉及一位WTA的球员彭帅，令人深感担忧，WTA是专为妇女的组织，我们始终坚持我们创立的原则：公平、机会与尊重，彭帅与所有妇女都应被倾听而非被审批，有关她指控前中国领导高层涉及性侵的行径，务必慎重严肃以对。”

赛门另表示：“我们期待这个问题被妥善处理，也就是彭帅的指控务必获得全面、公平、透明及不遭受审批的调查，球员的健康与安全是我们绝对且绝不让步的首要之务，我们大声疾呼是为了要伸张正义。”

WTA发表这项声明之前，遭到网球迷与球员相当严厉的批评，其中包括获得18座大满贯赛后冠的球星艾芙特（Chris Evert），她在网路上号召以主题标籤“#彭帅在哪里”（#WhereIsPengShuai）发文，获得回响。

艾芙特14日发推文说：“的确，这些指控令人感到非常不安，彭帅14岁我就认识她了，想必我们都很关切，这是人命关天的，她在哪里？她安全吗？谁有她的下落，不胜感激。”

法国女将柯尔妮（Alize Cornet）也响应主题标签“#彭帅在哪里”的号召，并说“我们不能装聋作哑”，达维斯杯（Davis Cup）的英国参赛选手布罗迪（Liam Broady）表示：“我难以置信这种事居然发生在21世纪。”

其他数以百计的球员纷纷借由这个主题标签提出相同的质疑，并点名“国际网球总会”（International Tennis Federation, ITF）依然不发一语。

WTA发布声明后，另个法国网球选手马育（Nicolas Mahut）发推文说：“彭帅下落不明不只是WTA的问题，我们大家都关心。”

彭帅之前在微博发文，自称与张高丽有多年不伦关系，并控对方“玩完想不要就不要了”，之后中国的网路审查员删除彭帅这篇指控文。

被彭帅控诉的张高丽现年75岁，这位中国网坛知名女将说，张高丽“强迫”她发生性关系，并且他俩之间的关系过去断断续续延续好几年。

之后彭帅再也没有发布任何只字片语，而张高丽也没有公开回应。他曾经是中国权力核心、由7人组成的中共中央政治局常委之一，报导说，张高丽与现任国务院总理李克强关系密切。