拜登习近平视频会前 中美就台湾问题交锋

在美国总统拜登和中国国家主席习近平定于周一举行的虚拟峰会之前，美国和中国这个周末就台湾问题互相发出了严厉的警告。据美国国务院说，周一的峰会 "是两位领导人讨论如何负责任地管理美国和中华人民共和国之间的竞争，同时在利益一致的领域进行合作的机会"。

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据法新社消今天报道称，根据美国国务院的一份声明，美国国务卿布林肯在与中国同行王毅的会晤中，"对中华人民共和国继续对台湾施加军事、外交和经济压力表示关切"。

拜登和习近平定于华盛顿时间明天15日周一晚上（北京时间周二早些时候）通过视频会议进行第三次会晤。布林肯和王毅的谈话旨在为峰会做准备。

美国国务院的声明说，美国首席外交官布林肯敦促北京进行有意义的对话，以和平和符合台湾人民愿望和利益的方式 "解决其与台北的分歧。

而根据中国政府公布的王毅与布林肯电话交流摘要，王毅警告美国不要采取任何可能被理解为支持 "台湾独立 "的行动。中国官方的公告说，中国外交部长王毅警告说："对'台独'势力的任何纵容或支持都不利于台湾海峡的和平，只会带来反效果。

拜登-习近平峰会是在华盛顿和北京之间争端不断的情况下举行的，双方在贸易和人权问题上都采取了坚定的立场。最近几周，在台湾问题上的紧张局势有所加剧，北京认为台湾是一个反叛的省份，应该回归到中国的怀抱。近年来，北京加紧努力，在国际舞台上孤立台湾，并阻止任何承认该岛为独立国家的企图。

该报道称，中国也加强了其在台湾附近的军事活动。但美国则重申了其帮助台北建立和加强国防的承诺。

据美国国务院说，周一的峰会 "是两位领导人讨论如何负责任地管理美国和中华人民共和国之间的竞争，同时在利益一致的领域进行合作的机会"。

据法新社，美国总统拜登从未掩饰过他希望与中国领导人当面会面的愿望，并且在最近的G20和COP26峰会上毫不避讳地批评习近平的缺席。但拜登不得不退而求其次，与习近平进行虚拟会晤，习近平以健康原因为由，已经近两年没有离开过中国了。