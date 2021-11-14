日本皇嗣秋筱宫长女真子与丈夫小室圭离开日本赴美

秋筱宫夫妇的长女小室真子和丈夫小室圭于 14 日上午 8 点 10 分左右离开了东京的家。以后，乘出租车前往羽田机场，启程前往美国纽约生活。

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他们8:40左右到达羽田机场。一度进入了东京羽田机场内皇家花园酒店。进入酒店时，有人看到他们在车上向媒体点头示意。

13 日下午，真子回到位于东京的娘家赤坂御用地的秋筱宫家宅邸，与父母弟妹做离开日本之前的告别。

小室在12日晚上会见了母亲的前未婚夫，并在出发前解决了悬而未决的财务问题。小室的律师解释说，结果是前未婚夫收到了和解费，结束了骚动。他們在纽约开始新的生活。

10点08分左右，他们在与普通旅客不同的通道上接受了安全检查后，出现在登机口。

一名保安陪随行。真子头发垂下来，身着藏青色毛衣和长裤。 小室穿着一件灰色的前开襟爱尔兰毛衣、牛仔裤和靴子，两者的服装都很休闲。

据说纽约的生活费非常昂贵，真子的丈夫小室圭在纽约司法考试落第，年收入比原计划减少三分之一，可能只有600万日元左右(合中国人民币约33万8,430元）。

真子在皇室时的年收为915万日元，按照日本20岁成年，她已经成年10年有餘了，总收入超过1亿多日元了，她还曾作为东京大学综合研究博物馆非常勤特任研究员打工，据说年收入也能达到120万日元，人们猜测她的存款也应该有1亿多日元了。 据说在纽约一个月的生活费约用45万日元，小室的工资也勉强能应付。

据说真在纽约也找到了工作。