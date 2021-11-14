白宫：拜习会是为更有效与中国竞争设置规范，并非寻求达成重大成果

白宫11月12日说，美国总统拜登与中国领导人习近平将在美国时间下星期一晚上举行视频会议。在这次备受瞩目的视频峰会前夕，美中两国刚刚出乎外界意料地发表联合声明，承诺共同对付气候变化。不过，这两个大国在台湾、人权、贸易等一系列问题上仍然存在尖锐分歧。白宫发言人12日说，这次峰会是美国为负责任地管控美中之间的“密集竞争”而展开“密集外交”的延续，更多的是为更有效地为与中国竞争设置规范，而不是寻求达成重大成果。白宫还表示，在令美国关切的领域，拜登总统在对话中不会有所保留。

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白宫新闻秘书萨琪12日正式宣布了美国总统拜登与中国领导人习近平将在美国时间11月15日晚间举行视频会议的消息。

她表示：“在9月9日通电话后，两位领导人将讨论如何负责任地管控美国和中华人民共和国之间的竞争以及在我们的利益相符的情况下合作的方式，”萨琪在一份声明中说。“在整个过程中，拜登总统将表明美国的意图和优先事项，并明确、坦率地表达我们对中华人民共和国的关切。”

这次视频峰会是在拜登总统上任10个月后举行的。此前两位领导人通了两次电话。拜登出任总统后已与多位世界领导人面对面会晤，但仍未与习近平有面对面的会晤。

她表示：“（举行这次会议）不是因为我们正在寻求具体的可交付成果或结果，更多的是因为在我们看来，这是关于设置有效竞争的规范，在这种竞争中，我们处于能够捍卫我们以及我们的伙伴和盟友的价值观的地位，这肯定会成为总统对话的一部分，还会讨论我们可以共事的领域，”萨琪说。“因此，鉴于我们的密集竞争需要这样做，我会把这更多地视为密集外交的延续。我不会把期待值设定在这是为了有重大的可交付成果或结果。”

白宫新闻秘书还表示：“这是我们、总统一直在发声的领域，他已经采取了行动。在讨论的议题方面，将会有我们共事的领域，而在我们有关切的领域，他不会有保留，就像以往一样”。