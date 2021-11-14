被指站着唱《玻璃心》的大马黄明志又出新歌金门《墙外》仍被指“辱滑”但感动

马来西亚歌星黄明志先前与澳大利亚歌星陈芳语合唱《玻璃心》，歌词、MV暗讽十足，游走“辱华”敏感边缘；此次他六度为台湾城市代言，以新歌《墙外》助攻金门观光 ，邀来内地歌手小花合唱，除了美食特产、知名景点都入镜，却被网友发现MV角色与歌词又在暗讽内地被关在墙内与向往自由的渴望，歌曲上架一天刚过就突破两百万观看数。此曲是否遭中国网管禁封目前没有确切消息。

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据香港01引述台媒消息说，黄明志与陈芳语的《玻璃心》曝光后，2人双双于微博“被消失”，此次黄明志称邀来中国内地清新派歌手小花，不知是否担心拖累对方，黄明志不仅发稿不提供女方照片，连脸书的合照也用似油画特效，让人无法一窥长相，网络上也查无相关资讯，神秘感十足。

黄明志提到希望大家能细品歌曲和MV要传达的讯息，虽不回应是否又藉歌暗讽内地，仅四两拨千斤于脸书写道“这是关于2名小孩的故事……他们互相认识，互相欣赏，对彼此并没有恶意。但在他们之间一直隔着一道高墙，没有人能够跨越”。

新歌《墙外》于YouTube上架18小时点阅破百万，黄明志也于社群写道“但最开心的还是看到来自各方的留言，证明了大家其实都没有恶意，也都很清楚发生了什么事。这就是我创作这首歌的目的”。

据明德网消息说，在新歌《墙外》的MV中金门县的风土人情，金门岛特产高粱 、贡糖、风狮爷、一条根、芋头都有出现。其中描述两小无猜的小孩从相遇相识，到后来搬家分道扬镳，并用“世间所有的相遇都是久别的重逢”为总结。

黄明志在YouTube介绍说，这是一首“抒情民谣慢歌”，“是关于两位小孩的故事······他们互相认识，互相欣赏，对彼此并没有恶意。但在他们之间一直隔着一道高墙，没有人能够跨越······”

黄明志还意味深长的说：“慢慢细品歌曲和MV，里面有很多奥妙的细节和想要传达的讯息，希望大家能看懂。”

据该报道，有细心的网友发现，在歌曲中，墙外的男孩对墙内的女孩唱道：“蓝天和绿地，是我的栖息，也是你向往的风景。”“我站在墙外等你，期盼着你的回应，多渴望会有奇迹。”表达海峡两岸民众对自由的共同追求。

女孩回应说，“家门被锁紧，妈妈会担心，就像温室里的小花，禁不起风雨。”而女孩穿的红色衣服，坐的红色汽车，离别时提着红色行李箱，还有船上的红色坐椅，都在影射中共统治的红墙内，人民失去自由。

女孩最后从墙内传递给男孩的纸飞机，上面的字是简体字，隐喻女孩来自“墙内”，也就是大陆。这堵墙则暗喻了中共设置的“长城防火墙”。

影片上架YouTube后，仅一天的时间点量就已经破一百六十七万，很多网民在网上留言称，“谢谢你明志，帮不能说话的我们说话。即使写下这条评论时我都是害怕的”；也有的感慨道，“上首玻璃心听完，让我嘴角不知觉地上扬。这首墙外听完，让我的眼角不知觉地泪流。”

据该报道说，今年10月，黄明志和澳洲女歌手陈芳语合唱一首嘲讽中共小粉红的歌曲《玻璃心》，大受欢迎，在YouTube上的点击目前已接近三千万，但是在中国却被下架，两人的微博也被消失。