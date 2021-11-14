莫言开公号100天涨粉75万

中国作家莫言日前在自己的微信公众号上，发布题为“开公众号一百天啦！”的“文章+短片”，并谈及涨粉（增加支持者）七十五万的心路历程，对粉丝的热情，坦言“完全出乎意料”。

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开公众号的作家很多，但不是每人都有这样的“涨粉”速度。据《广州日报》，很多粉丝表示，关注莫言，不是因为他是诺奖得主，而是这位作家的这个号，真的很认真用心。

这一百天里，莫言发了开拖拉机、写书法……各种照片和短片，还发了一系列文章，讲小时候阅读的故事、自己家猫的故事……还做了备受好评的表情包，一下子就抓住了年轻网友的心。

莫言还出镜讲述这一百天与网友“隔空聊天”的感受。莫言说：“只要心存善念，放下所谓的架子，愿意跟年轻人交朋友，就真的会成为年轻人的朋友，这是我的一个最强烈的感受。”

开公众号也让莫言的生活发生改变。他说：“我心里面已充盈了很多年轻人给我带来的对生活、对世界、对历史、对现实的看法，所以我觉得我精神上越来越年轻，现在我是充满了活力的一个人。”

针对大家觉得他长相幽默的评论，他回应道：“我确实感觉到我的长相有点幽默，但我必须保持一个分寸，我担心我继续让自己的长相幽默下去，会让你们的腮帮子受累的。”

对于“莫言表情包”，他也坦言：“你想把我的照片做成表情包，我没有任何意见，你们只管做好了。”还大方地拍了“三连拍”，提供新的表情包素材给网友，可说是“超会玩了”。不少网友评论：“没想到你是这样的莫言”“笑晕在莫言公众号里”。