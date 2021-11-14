黄明志新歌《墙外》爆红一日破百万

继前不久推出暗讽中共小粉红的歌曲《玻璃心》后，11月12日，黄明志再推新歌《墙外》，歌曲上架不到一天就突破百万观看数，更让人意想不到的是，一首“观光歌曲”居然看哭墙里和墙外的人。网友们纷纷留言表示感动。

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黄明志最近受台湾金门县政府观光处邀请，为当地做了一首“推广观光曲”——《墙外》，与中国女歌手小花合唱，歌曲非常疗愈，主要描述了金门县的风土人情。黄明志本人对歌曲的定位也是：“抒情民谣慢歌”。

但众所周知，黄明志的歌，一般都不简单，他自己也“透露”说：“慢慢细品歌曲和MV，里面有很多奥妙的细节和想要传达的讯息，希望大家能看懂。”

在歌曲MV中，2名小孩互相认识，互相欣赏，对彼此并没有恶意，但他们中间却隔着一道无法跨越的高墙。其中的小女孩还身穿红衣、家人穿着、车子、环境家具都是红色，影射墙内的红色环境，歌词写道：“家门被锁紧，妈妈会担心，就像温室里的小花禁不起风雨，纵然任性，却也无能为力。”整体氛围也被认为是，中国人纵然向往墙外的自由，但依旧无能为力。

另外，黄明志唱道的：“我躲在角落远远望着你，你的美丽回荡在我记忆，蓝天和绿地是我的栖息，也是你向往的风景”，这些歌词也是被认为，是指身处自由的人们仍望着中国，而这一片自由空气也是墙内人们向往的风景。

除此之外，歌曲MV中还藏着更多细节，如在33秒，男孩在书本上描绘了8964屠城场景，包括坦克，火焰。1分30秒，“墙里面的老师在黑板上写下了240-15=125”，正确应该是225，隐喻墙内的教育和宣传充斥了谎言。3分17秒，女孩最后传给男孩的纸飞机里的字，是简体字，隐喻了女孩来自“墙内”，也就是大陆。而这个墙，无疑是暗喻了“长城防火墙”。

除此之外，细品可以发现，这首歌曲中，阻挡两个孩子见面交往的，是小女孩的“妈妈”，这个特殊的身份也值得回味。

在这道歌曲的youtube频道下方，有网友用简体字留言感谢：“墙内的我听了感动，也很难过，是命运安排我们出生在这个封闭的国度，但是向往自由和美好是所有人类的天性，感恩你能懂能体谅还给安慰，谢谢你明志！”、“在日大陆留学生，不禁潸然泪下，想必这首歌一定打动了两岸三地清醒的人的心弦吧！”还有网友用正体字留言表示：“我站在墙外听着这首歌流下了墙外人的眼泪…”