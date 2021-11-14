NBA球星坎特再批中国用钱收买他人闭嘴

美国NBA球星坎特一再发文力挺台湾、新疆和藏人，批评中国践踏人权。坎特接受CNN专访时说，自己曾亲自聆听这些人的经历，不只是看了几段影片；他还说中国用金钱收买他人噤声，但对他而言人权重于金钱。坎特说：“其实是NBA造就我今天会这么做。因为球团高层或联盟总裁都会说，他们鼓励球员想说什么就说什么。”

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据中央社报道说，NBA球星坎特接受专访时说，中国用金钱收买他人噤声，但对他而言人权重于金钱。美国职篮NBA波士顿塞尔蒂克的土耳其裔美籍中锋坎特（Enes Kanter）10月下旬推文写道：“习近平与中国共产党，得有人给你们上一课，我永远不会为了说实话而道歉，你们收买不了我，吓不了我，不能让我闭嘴。放马过来！”

中国向来以不容外国势力插嘴内部事务，回应国际上的人权指控。坎特近日接受美国有线电视新闻网（CNN）主播艾曼普（Christiane Amanpour）专访时则说，他认为自己的作为能够带来改变。坎特表示，“中国明显在用钱收买他人闭嘴”，很多演员都吓到不敢出声，但对他来说，“人权优先”。

坎特指出，他不只是看了几段YouTube影片，而是亲自坐下来与许多“集中营”幸存者、香港人、藏人、台湾人对话，聆听他们的故事与第一手说法。其中一名“集中营”幸存者告诉坎特她被强暴、虐待了多少次，还谈到关于强摘器官和监视器的案例。坎特说：“当我听到这些故事，我相信是神给了我这个平台，来为无法出声的无辜民众发言。”

坎特说他知道自己的作法影响很大，但他要成为第一个挺身发声的人，谈论中国犯下的种种侵犯人权行为。就跟他的推文内容一样：“我不在乎你的代言合约、你的钱、你在做的种种商业交易，如果你侵犯人权，我就得说些什么。”

此外，坎特接受CNN专访时也直言，尽管NBA在黑人平权等议题上直言不讳，却一直对中国默不吭声。

坎特说：“其实是NBA造就我今天会这么做。因为球团高层或联盟总裁都会说，他们鼓励球员想说什么就说什么。”坎特说，“身为球员的我们，被赋予自由为世上正在发生的不公不义及蔑视人权发声。所以，是联盟给了我这个权力。”

坎特并说曾私下和NBA高层与联盟总裁席佛（Adam Silver）见面，席佛表示支持他的言论自由。

据中央社说，在土耳其长大的坎特先前也曾公开批评土耳其总统艾尔多安（Recep Tayyip Erdogan），结果他面临死亡威胁与父亲被捕，所幸父亲被控为恐怖组织成员的罪名后来撤销。