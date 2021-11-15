奥地利总理：对尚未接种疫苗者封禁措施"初见成效"

奥地利总理沙伦贝格表示，奥地利对尚未接种新冠疫苗者实施“封禁”措施是一项“艰难”的举措，但“已经取得成效"，“疫苗接种中心的注册人数大幅增加”。德国感染率创新高，计划采取更严格防疫措施；比利时本周也将讨论是否采取包括强制远程办公、关闭夜生活场所等措施。

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法新社报道，为遏制新一波疫情，奥地利自周一起对未接种新冠疫苗的人实施10天居家管制，违者可处500欧元。奥地利是欧盟第一个采取这一措施的国家。奥地利总理沙伦贝格表示，对部分人口采取限制部分自由的措施并不情愿，但这一措施已经产生效果。

奥地利疫情反弹严重，新增病例激增。这个拥有890万人口的国家每日新增确诊达12000例，达到疫情开始以来的最高峰。

沙伦贝格表示，摆脱疫情恶性循环唯一的途径就是提高疫苗接种率。奥地利疫情接种率仅为65%。他表示，我们要让没有接种疫苗的人接种疫苗，而不是将已经接种疫苗的人关起来”。

另外，继荷兰及奥地利为遏止病毒传播启动限制性防疫新规后，比利时本周也将讨论是否采取包括强制远程办公、关闭夜生活场所等措施。

欧洲疾病预防管制中心（ECDC）近日将比利时、荷兰、捷克及希腊等10国列为非常高度关注国家。其中荷兰自11月13日起实施为期3周的局部封城。

据比利时国家卫生研究院统计，自11月3日至9日一周，比利时平均每天新增1万81人确诊，较前一周快速增加约40%。为遏止病毒传播比利时也将跟进其它国家紧缩防疫措施。

据比利时媒体报导，比利时专家已完成报告，建议政府实施包括强制远距办公、关闭夜生活场所、暂停在室内出席具有高风险的活动以及将强制戴口罩的年龄自12岁下修至9岁儿童等。

比利时卫生部长范登布罗克近日警告，目前在重症加护病房COVID-19患者已经突破500人，占全国的总容量25%，医疗系统压力正在加大，因此比利时也已经开始讨论是否要强制接种疫苗。

另据德国公卫数据周一显示，德国新增确诊创下疫情爆发以来新高。与此同时，正在商谈筹组新政府的3个德国政党计划扩大防疫措施。

德国联邦卫生部辖下疾病控制机构罗伯特‧科赫研究所（Robert Koch Institute）数据显示，德国7天发病率从前一天的289人增至303人。德国也新增43人丧生，累计9万7715人死亡。

德国社会民主党、绿党与自由民主党正在协商筹组联合政府。

在上述3党于18日将计划呈交国会前，绿党共同主席贝尔伯克表示，3党计划采取更严格的拟议措施，应对新一波疫情传播，这些防疫措施将包括接触限制等。