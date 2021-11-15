拜习会 仅仅是为了避免灾难？

美国总统拜登和中国国家主席习近平星期一线上开谈，不过，无论美国，还是中国，对这次“会谈”或者“峰会”都不抱幻想，根据一些披露的信息，此次会谈旨在试图淡化中美在台湾及其他敏感议题上愈来愈尖锐的对立，避免演化为一场冲突。

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这是拜登入主白宫以来与习近平的第三次视讯会谈，拜登从未隐瞒过希望与中国国家主席习近平面对面会谈的愿望，但是习近平以避疫为名近两年“闭门不出”，难以通过现场会面、面对面碰头等传统外交方式转化局面的情况下，拜登唯一的可能是与习近平举行视讯峰会。拜登在罗马20国集团峰会批评习近平缺席国际重大会议。一些观察家则指出，习近平缺席国际，他的主要精力用于不断地强化对党国的专制。

这一次峰会所有的观察家不约而同认为，在北京一方，台湾议题是重中之重，这不仅因为美方对台立场愈来愈不模糊，拜登曾暗示，一旦台湾遭到入侵，美国会协防。美国国务卿布林肯更表明，美国鼓励联合国成员国支持台湾参与联合国体系；还因为台湾方面在北京重压下，不屈不挠，台湾中华民国总统蔡英文双十节讲话清晰地阐明：中华人民共和国与中华民国互不隶属，这是历史事实，或是实质存在，但是台北如此明确表述，北京仍然很愤怒。

对于拜习会，包括英文版人民日报等中国官媒放风，习近平将向拜登强调中国在“不远的将来”完成统一的决心，台湾问题是中美关系“不可逾越的红线”。环球时报称：“台湾问题是中国的深度红线，要减少中美发生战略对撞的风险，美方必须从台湾问题上向后撤，展现收敛。”

但白宫官员则提到中国针对台湾“挑衅而强制性的姿态”，强调拜登将对习近平“坦率而直接”地谈台湾问题，除台湾问题外，关键的议题还有中美贸易，人权问题等等。根据白宫一名高官表示，双方会谈是为了“确保竞争不要导致冲突”， “我们希望建立共同的保障措施，以避免任何判断错误和任何误解”。为记者提供有关外交对话预告的官员要求不具名，他们说总统将明确表示，美国已做好了参与激烈竞争的准备，但不想与中国发生公开冲突，并渴望在两国利益一致的领域展开合作。

这位高级官员表示，这一美东时间19时45分开始的会谈预计长达几小时，试图为美中竞争制定规则。这位官员说，“拜登将利用这一机会，直接告诉习近平，期望他按照规则行事，其他负责任的国家都这么做”。他指出美国关切的事项包括中国对美国盟友的经济“胁迫”，以及北京侵犯人权的行径。

华盛顿与北京在拜习会之前数小时，力图淡化各界的期待，上述白宫官员明确表示，不预期这次会议将能达致具体成果。中国外交部发言人赵立坚称，“当前中美关系正处于关键十字路口”，双方将就“共同关切的重要问题，坦诚、深入、充分交换意见”，北京希望“中美关系重回健康稳定发展的正确轨道。”

国际舆论注意到，这次视讯会谈是在习近平不断强化对党国控制的时刻举行的。中共刚结束的19届6中全会公报呼吁：“全党、全军、全国人民紧密团结在以习近平为核心的党中央周围”。

拜登尽管国内民意低落，不过，白宫新闻发言人菩萨基认为，面对习近平，拜登处于有利的地位，因为美国将通过巨额公共投资计划，美国将进一步强化国际联盟。

奥巴马任期内的外交官和亚洲问题专家丹尼.拉塞尔发表在『外交事务』的文章称：“如果拜登和习近平能够建立定期沟通的节奏，在条件合适的情况下进行面对面的会谈，那么中美两国就可以更容易管理他们关系的波动性和风险。” 他的文章的副题是：“外交无法修复这种关系，但现在是避免灾难的时候了。”