"拜习会"：美国高官称拜登将告诉习近平"中国必须按规则办事"

美国总统拜登与中国国家主席习近平视频峰会美国时间周一晚(北京时间11月16日早）举行。一名美国高级官员表示，拜登将在谈话中告诉习近平，中国必须像个负责任的国家一样"遵守规则"。

广告 继续浏览后续

路透社报道，这场由拜登提议举行的会议，旨在降低超级大国发生冲突的可能性。美国官员告诉记者，美方预计会议将在15日晚间召开数小时，并为未来美中竞争"订立规则"。

路透社称，这将是拜登出任美国总统以来，美中领导人之间内容最广泛的一次会谈。双方都希望能使两国关系不再那么针锋相对。

作为世界上最大的两个经济体，美国和中国在新冠疫情起源、中国不断扩大核武库以及北京加大对台湾的压力等问题上存在分歧。

美国官员说："这是一次机会，拜登将直接告诉习近平，期望他按照规矩来，其他负责任的国家都这么做。"这名官员并举出美国的关切事项，包括中国对美国盟友的经济"胁迫"，以及北京被控侵犯人权的行径。

这位官员表示，拜登专注于"以一种有利我们和我们盟友、伙伴利益以及价值观的方式"拟下规则。

他并补充，与中国的对话必须是"实质性的，而非象征性"；但不预期这场会议将能产生成果。

中国尚未达成购买价值2000亿美元美国商品和服务的承诺，美国官员们淡化了贸易方面有所进展的可能性；北京和企业集团希望美国削减对中国商品的关税，但这不在拜登议程上。

此外，美国国会议员等人士，呼吁拜登政府抵制明年2月登场的北京冬季奥运会；关于美方是否会派官员参加北京冬奥，这名美国官员拒绝回答此类问题。