普京与马克龙通电话 同意"缓和"白波边境难民危机

法国总统马克龙与俄罗斯总统普京周一举行电话会谈。法国总统府爱丽舍宫在会后表示，双方领导人同意"缓和"白俄罗斯与波兰边境难民危机。与此同时，德国总理默克尔与白俄罗斯总统卢卡申科周一也就白波边境难民危机举行电话会谈。欧盟同意进一步制裁白俄罗斯。为阻挡移民入境，波兰12月将开始修筑边界墙。

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法新社报道，马克龙与普京的电话会谈持续了一小时45分钟。爱丽舍宫会后发布的声明称，普京在会谈中向马克龙表示，尽管目前对导致难民危机原因并未达成一致，但他理解结束难民危机的"必要性"。声明并称，法国希望这次长时间会谈能够在未来的日子里对从白俄罗斯涌入波兰边境的移民产生结果。双方并同意，“有必要透过加强联合国难民署的参与以改善移民的人道主义状况”。

普京在会谈中承诺，将与白俄罗斯总统卢卡申科谈及难民危机。

爱丽舍宫并称，此次会谈旨在结束这场危机，在此问题上法国完全支持波兰。

与此同时，德国总理默克尔与白俄罗斯总统卢卡申科周一也就白波边境难民危机举行电话会谈。这是2020年8月，卢卡申科连任后大肆镇压质疑选举的反对派后，首位欧盟国家领导人与卢卡申科直接通话。通话持续了50分钟，德国媒体没有透露更多的内容。

欧盟周一决定进一步制裁白俄罗斯。

欧盟各成员国外长周一在布鲁塞尔就白波边境难民危机举行会议。约4千难民冒着严寒天气，滞留在白俄罗斯与波兰交界的森林地带。欧盟指责白俄罗斯将难民推向欧盟，以报复欧盟之前的制裁措施。各国一致认为，需要向白俄罗斯进一步施压。这批难民主要来自伊拉克及阿富汗，今年陆续出现在白俄罗斯接酿欧盟的边境，试图通过以前未使用过的路线，进入立陶宛、拉脱维亚及波兰。

欧盟外交与安全政策高级代表博雷利表示，对白俄罗斯新的制裁将在未来几日出炉，针对个人及实体。博雷利此前表示，制裁措施将扩大到航空公司、旅行机构及参与人口贩运者。

德国外长马斯也指责白俄罗斯"利用难民作为工具向欧盟施压的不人道操作"，他表示严厉的经济制裁是不可避免的事实。

另外，波兰内政部周一发表声明说，为阻挡移民入境，波兰12月将开始沿白俄罗斯边界修筑隔墙，并将在明年上半年完工。

工程合约将在12月15日签订，并在当月稍后动工，工人将分3班制以日夜不停地赶工。

施工经费估计为3亿5300万欧元，整道隔墙计划长180公里，为两国边界长度大约一半。