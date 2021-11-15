Jean Jouzel ：中国应该将排碳峰值年限提前至2025年

联合国第26届气候峰会刚刚在格拉斯哥结束，如果说此次峰会的最终结果普遍令人失望的话，联合国政府间气候变化专家小组的负责人，诺贝尔和平奖得主让·茹泽尔在接受法广采访时强调从此峰会依然不乏亮点，比如说中美达成的共同声明，以及由一百多个国家签署的停止砍伐森林以及减低甲烷排放等协议等等。

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让·茹泽尔先生特别就中美加强气候合作声明评论说：“在有关峰会的好消息里面，我列举了中美合作声明，虽然他们宣布时并没有拿出具体的内容，但是，我们都记得巴黎协定的达成离不开中美在峰会前夕达成的气候合作协议的推动，我确实认为中美协议具有积极的推动作用，不过，协议公布之后，还必须具体地落实，我们知道中国正在考虑将排碳峰值的年限向前推进，从目前的2030年提前至2025年，提高之前作出的减排承诺，因为确实，中国必须到一定的时候开始减低排放。“

此外，让·茹泽尔先生还在访谈中特别对发达国家作出的一千亿美元的援助资金难以到位表示愤慨，当被问到既然气候峰会最近几年来总是雷声大雨点小，是否还有必要举行时，让·茹泽尔先生表示，虽然可以想象通过二十国峰会等这样的机制来敦促发达国家以及高排放量的国家，但是，他认为气候变化涉及到全球所有的国家，虽然各个国家所受到的影响各不相同，但是，作为气候变化的受害国，发展中国家的代表也理所当然地应该出现在峰会的会场。不过，他也承认或许没有必要每年举办一次，或者可以考虑每两年举办一次。

必须指出的是，格拉斯哥峰会是联合国历史上排碳量最高的一次峰会，延续了两周的峰会排放了超过十万吨的二氧化碳。