中国欲成国际刑警执委 四大洲90名议员及社运人士反对 忧通缉机制遭滥用

中国提名公安部国际合作局副局长胡彬郴竞逐国际刑警组织执委会成员，「对华政策跨国议会联盟」反对，忧虑中方会藉国刑通缉令去打压异见人士。联盟共同召集人、澳洲工党议员金洁贞(音译，Kimberley Kitching)指出，中共利用国际组织施加恶劣影响已威胁各国，今次北京要扩张其在国际组织的影响力，应为全球使馆敲响警钟。而针对打压人权的制裁运动的推动者博劳德（Bill Browder）更直指，由公安担任国际刑警要职有如引狼入室。

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国际刑警执行委员会有 13 名成员，负责制定政策方向，组织将于本月 23 日至 25 日在土耳其伊斯坦堡举行大会，期间将举行闭门会议，以选出新一届两名亚洲区执委。三名候选人分别来自新加坡、印度及中国。今次是继国际刑警前主席孟宏伟中途从法国返回中国被捕之后三年，中国再提名公安部官员加入国际刑警。孟已于去年因受贿罪被判刑十三年半。

「对华政策跨国议会联盟」昨(15日)表示，50名来自全球四大洲17个国家和欧盟的国会议员已经向其所属国家的相关部长发信，列举中国如何滥用国际刑警组织的「红色通缉令」去迫害流亡的维吾尔人，最新例子是维吾尔维权人士哈桑（Idris Hasan，又名 Yidiresi Aishan）7 月因国际刑警的「红通」于摩洛哥被捕，国际刑警随后取消相关通缉令，至今未知哈桑会否被遣返中国面对酷刑。

联署议员反对中国的胡彬郴出任国际刑警执委，担心胡当选等于向中国「开绿灯」，让她继续利用国际刑警作为「中国政府打压政策的机器」，亦会大大损害组织的国际声誉。联署的议员包括身兼欧盟中国代表团团长的德国绿党议员布迪法(Reinhard Bütikofer)，但最多人联署的是英国，共有十名政界人士签署，其次是澳洲、欧盟和法国。

议员的信函还夹附40名社运人士给国际刑警组织会员国的信件，声言一旦胡彬郴当选，会对流散各地的中国人、香港人、台湾人、维吾尔族人、西藏人及中国异见人士的安全和生活造成严重影响。联署人士包括被港府以违反《港区国安法》为名通缉的香港前立法会议员罗冠聪和许智峯，以及被中国以「红通」通缉约廿年的世界维吾尔大会主席多艾沙(Dolkun Isa)。

联盟议员的信函还指出，中国有利用委员会对国际刑警组织施加不当影响的往绩，例如国际刑警前主席孟宏伟2016年当选后被指尝试影响组织秘书处的运作和中立。议员估计，中国的不当影响只会有增无减，因为中国会利用该组织去掩盖其在海外的迫害政策。