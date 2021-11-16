主人被隔离 狗狗被杀绝  北京防疫措施遭诟病

“成都杀猫”事件余波未平，又有微博网友 @硬核小啾 爆料称江西上饶的防疫人员“上门打狗”。据这位微博网友所转述的爆料，当事人因疫情原因前往酒店隔离，不被允许携带宠物，数小时后有两名手持铁棍的防疫人员撬门闯入其家中，疑将宠物狗灭杀。此举引发中国网民的愤怒。

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有网民评论说， 为了所谓大局，对于民众的反复折腾、对于宠物猫狗的牺牲都无所谓，都是“不惜一切代价”中的那个“代价”，其本质是对于人权、动物权的极度的蔑视。有网民对此评论说“现在就是防疫第一，哪怕因为防疫本身造成的损害远远超过防疫本身，因为没人统计防疫的代价和损失。祖国名下，人和动物对他们而言没有本质区别。”同样的，当我们讨论中国防疫的先进性与优势的时候，大概也没有将此类“代价”计入其中。

再有网民评论说：“杀宠物时的逻辑，宠物重要还是人重要？杀少数人时的逻辑，是少数人重要还是多数人重要？杀多数人时的逻辑，是人重要还是大局重要？你总归逃不出逻辑。”

法新社周二发自北京的报道指出，江西上饶市长在小狗被殴打的视频暴热网络之后向狗的主人公开道歉，市政府发表公告表示，殴打小狗的市政府工作人员已被撤职。

法新社评论说，新冠疫情最早在中国爆发之后，中国政府迅速采取，检测，封锁以及隔离的措施，遏制了疫情的蔓延。不过，最近中国各地再度出现感染病例，周二，在24小时内出现了22个感染病例。虽然同其他国家相对比，疫情相对稳定，但是，北京似乎决议要在明年二月举办冬季奥运会的前夕，遏止疫情的再发。