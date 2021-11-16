习拜会：习愿与拜登达共识领两国向前 央视指拜登称不强化盟友反中国

中美元首今(16日)早举行超过三小时的视像会晤，中国国家主席习近平会晤开始时表示，中美应该合作共赢，愿与美国总统拜登形成共识，引领中美关系积极向前发展；拜登则指出，美中两国元首有责任确保双方的竞争不会演变成公开冲突，强调所有国家必须遵守相同规则。中央电视台在会后引述拜登称，美国政府不支持「台独」，亦不以盟友反对中国；而习近平则期望，中美两艘巨轮可迎风共进，不能相撞，地球足以容纳中美各自和共同发展。

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资深传媒人刘进图在今日的《明报》撰文指出，中美的角力关系不变，但却营造中美可以在重大问题上携手合作的友好气氛，并举行视频会晤，有两国领袖寻求缓和关系之象，原因很可能是两国正各自面对严峻的经济难题。故此，如无意外，在象征意义较大的「习拜会」后，中美关系很可能获得短暂缓和，让双方可以专注处理国内难题，而务实管控分歧可望成为这缓和期的主旋律。

习近平和拜登的视像会晤今早由9时前开始，至中午12时24分结束，中场曾休息15分钟。

中国国家主席习近平在会晤开首时提到，中美发展都处于关键阶段，应该加强沟通和合作，既要办好各自国内的事情，又承担起应尽的国际责任。他续称，中美应相互尊重、和平共处、合作共赢。央视报道则引述习近平形容，中美两国是两艘在大海中航行的巨轮，双方要把稳舵，令中美两艘巨轮迎着风浪共同前行，不偏航、不失速，更不能相撞。而地球足够大，容得下中美各自和共同发展。

习近平指出，在应对气候变化、新型冠状肺炎疫情等全球性挑战，都需要一个健康稳定的中美关系，愿与拜登形成共识，积极行动，引领中美关系积极向前发展。

他又表示，这是两人第一次视频会晤，不及直接见面，但已不错，见到「老朋友」，感到很高兴。

央视：拜登表明反对台独

美国总统拜登是在会晤开始时的传媒拍摄时间首先发言，他强调，美中对世界及两国人民负有责任，两国领袖有责任确保双方的竞争不会演变成公开冲突，双方应坦诚对待分歧，在利益交汇领域一同努力，特别在气候变化等重大全球问题上。拜登又说，美国坚持所有国家必须遵守相同规则，尤其是涉及盟友和伙伴的，美国必会捍卫。

他又说，会向习近平提出人权、经济议题，以及确保自由开放的印太地区，并希望有机会访华，与习近平面对面会谈，坦诚对话。

至于会前声称是两国元首会谈重点一的台湾议题，中国的央视会后引述拜登表示，美国政府致力于奉行长期一贯的一个中国政策，不支持「台独」，希望台海地区保持和平稳定。

央视指拜登明确重申，美方不寻求改变中国的体制，不寻求通过强化同盟关系反对中国，无意与中国发生冲突。

央视报道，双方就事关中美关系发展的战略性、全局性、根本性问题以及共同关心的重要问题进行了充分、深入的沟通和交流。