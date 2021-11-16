亚美尼亚宣布 在俄罗斯斡旋下与阿塞拜疆已达成停火

亚美尼亚国防部周二宣布，在俄罗斯的斡旋下，亚美尼亚与阿塞拜疆已达成停火。此前，两国爆发去年9月发生战事以来最严重的边境冲突。

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路透社报道，亚美尼亚周二向俄罗斯发出请求，要求莫斯科根据两国1997年8月29日签署的条约，协助捍卫亚美尼亚领土主权。

在俄罗斯国防部长绍伊古分别与亚美尼亚防长以及阿塞拜疆防长通电话后，亚阿双方都采取了稳定局势的措施，目前亚阿边境局势已恢复正常。

亚美尼亚国防部16日宣布，该国军队与阿塞拜疆军队在两国边界发生局部战斗，阿塞拜疆则指控亚美尼亚进行大规模军事挑衅。

两国去年9月曾因纳戈尔诺-卡拉巴赫主权争议爆发过战事，双方军民阵亡超过6500人，最后阿塞拜疆获得胜利，双方在俄罗斯出面调解下握手言和。

不过今年5月以来，双方边境紧张情势又再度升温，亚美尼亚指责并抗议阿塞拜疆入侵领土，阿塞拜疆则坚称只是在自家领土上部属军队。

据《法新社》报导，阿塞拜疆国防部表示，亚美尼亚军队当地时间16日中午11时，在两国边境发动大规模军事挑衅行动，攻击阿塞拜疆的军事据点，阿塞拜疆军队"阻止了敌军攻势，包围并扣押了亚美尼亚士兵。"

亚美尼亚则指控阿塞拜疆先动手，总理帕希尼扬15日在国家安全会议上表示，14日阿塞拜疆军队在边境一地段入侵亚美尼亚。