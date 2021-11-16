佳兆业即停中国人跨境投资开户 暂未见被官媒点名跨境券商跟随

佳兆业网上仍有开户宣传，但公告表明，中国大陆人即日起禁开户11月16日

在中国官媒狠批互联网券商跨境经营疑似从事非法活动后，近期深陷财困传闻的佳兆业集团旗下、在港上市的佳兆业证券突以「积极响应监管机构对跨境券商的合规性要求」为由，实时暂停所有以中国内地身分证及护照人士开户，并声称「为保障您的权益」，呼吁客户在本周五（19日）前，转出所有存放在该行的资金及证券。暂时未见曾被点名、在美国上市的富途证券（FUTU）和老虎证券（TIGR）「响应」叫停服务。

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停止跨境业务的佳兆业其实没有被中国官媒点名，中国媒体此前点名的，是富途证券和老虎证券，但两间券商的跨境服务和股价未受影响，截至美国昨(15日)收市，富途股价报61.24美元，升幅达5.44%；收市后股价续升，至香港时间今日中午，股价已升至61.7美元，升幅0.75%。至于老虎，其股价昨日收市报7.34美元，与前日持平；收市后股价微跌0.41%

中国媒体批评富途和老虎两家证券行未取得中国境内相关牌照之前，便在互联网提供美股、港股买卖，质疑该公司从事非法金融活动；中国《经济日报》更批评「某些所谓的跨境金融业态，极易成为少数人违规跨境资本输出的工具，可能面临资本外流等风险」；境内投资者的资金有去无回；金融数据泄露等风险。

佳兆业上市公司去年度收购佳兆业证券所属的佳兆业金融，而截至2020年底，佳兆业金融及佳兆业资产管理共为佳兆业贡献净溢利约1946万元人民币素折合约268万欧元)，在集团所占份额不大。

然而，佳兆业今日仍然传出财困消息，据彭博新闻通讯社引述知情人士报道，截至纽约时间11月15日上午6时，佳兆业美元债券的投资者尚未收到本应在本月11日和12日收到的债券利息，涉款合共8840万美元，已启动该公司违约前30天宽限期的定时器。佳兆业暂未回应。

与此同时，佳兆业继续停牌，但早前曾停牌的三间佳兆业旗下公司今日覆牌，但股价个别发展，佳兆业美好和佳兆业资本中午收市时均跌超过13%；但 佳兆业健康中午报0.12港元，较昨日收市时升28.87%。

三间公司均表示，对于佳兆业控股有关未支付若干金融产品及停止派付2021年中期股息，并无参与上述佳兆业控股交易，亦非交易的一方，公司业务经营情况正常。