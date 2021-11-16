天津学习彭丽媛教授贺信精神惹议

图为2019年6月21日，中国国家主席习近平和夫人彭丽媛访朝结束，在离开平壤国际机场时挥手致意。如今习近平已近两年未出国访问了。

天津市委书记李鸿忠曾以 “忠诚不绝对，绝对不忠诚”向习近平表忠而知名，天津最近引起网民热议的一件事，是天津市政府近日举办研讨会，学习习近平夫人彭丽媛写的一封贺信。

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这份贺信内容不详，从天津市政府学习活动中得知，这是歌唱家彭丽媛写给美国朱莉娅学院与天津方面合办学院的贺信。2015年，彭丽媛随同习近平访美时，曾在纽约参观过朱莉娅学院。天津朱莉娅学院10月26日落成，彭丽媛写信祝贺，称其为促进中美人文交流的新平台。

彭丽媛以第一夫人兼歌唱家的身份，发一份贺信，未尝不可。但是天津市政府巧起名目，“学贺信精神”，学得很隆重，一下子把这件事抬到一个很高的高度。根据香港媒体报道，天津市政府外事办公室于11月11日和12日分别举办了“学习彭丽媛教授贺信精神，做好天津对美人文交流工作研讨会”。

天津市政府外办官方微信公众号“天下之津”报道：与会人员指出，中国国家主席习近平有关“国之交在于民相亲，民相亲在于心相通”的指示，以及彭丽媛的贺信，“为新形势下开展对美人文交流指明了方向”。

有关人员还表示，当前中美关系很微妙，“学习贯彻落实好彭丽媛教授贺信精神，从地方层面深入开展对美人文交流有利于加强相互了解和增进相互信任，也有利于推动中美关系重回稳定发展的正确轨道”。

报道说，天津市外办主任栾见章说，面对新形势，新任务，新要求，要把学习彭丽媛的贺信精神与学习习近平的外交思想和中共19届6中全会精神结合起来，积极把握机遇、主动担当作为、系统谋划创新，有利服务国家总体外交大局和天津高品质发展。

官方学习彭丽媛这份贺信，并大张旗鼓称之为学习“贺信精神”，引起一番议论。有人问，栾见章主任会讲话，把第一夫人彭丽媛的贺信和习主席的外交思想，还有六中精神，全拉在一起并列起来说说，最后还要说这有利于国家外交和天津高品质发展，官话说得“滴水不漏”，但弄不清楚这之间的逻辑关系到底在哪里？有人跟着回答，栾见章的话画龙点睛，将彭丽媛与习近平挂上了钩。吹捧彭丽媛也就等于吹捧习近平。这就是逻辑关系。

天津大张旗鼓学习彭丽媛贺信，真的是想为紧张的中美关系解套吗？还是“打夫人牌”，走官场捷径，讨好习近平？二十大快开了，有网友怀疑这又是天津市委书记李鸿忠的手笔：“天津干啥啥不行，拍领导马屁第一名”。

也有人联想到了文革初期，“林彪同志委托江青同志召开部队文艺工作座谈会议纪要”那件事。其实毛泽东发动文革重用妻子江青，任其四处放火，林彪不过是讨好毛，顺势搭梯子而已。

毛泽东的妻子江青曾经是电影明星，习近平的妻子彭丽媛是歌唱家，当年她以一曲『在希望的田野上』走红。