法国强烈谴责俄罗斯试射反卫星导弹危及太空环境安全

法国周二强烈谴责俄罗斯试射反卫星导弹危及太空环境安全。俄罗斯军方承认导弹试射摧毁卫星，但否认危及太空站。

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法国外交部及国防部周二在一份联合声明中，强烈谴责俄罗斯试射反卫星导弹是"破坏稳定、不负责任的行为"。

美国国防部此前表示，俄罗斯周一进行了一枚反卫星导弹试射，击毁了他们自己的一枚卫星。"美国指责俄罗斯"危险且不负责任的试射行动"，已在轨道中制造出1500个以上的可追踪碎片，还有数十万个较小的轨道碎片，现已威胁到所有国家的利益。

法国外交部的声明指，俄罗斯试射反卫星导弹对太空环境可能会造成非常持久的影响。

此前，俄罗斯国防部周二承认进行导弹试射摧毁一枚老旧卫星，证实了美国先前提出的指控，但否认这对国际太空站构成危险。

法新社报导，俄罗斯军方发表声明指出："俄罗斯国防部成功进行测试，结果俄罗斯太空飞行器Tselina-D遭到摧毁，这个卫星自1982年以来一直在轨道上运行。"

美国国家航空及太空总署（NASA）表示，国际太空站上人员被叫醒，被迫返航太空船避难。国际太空站上目前有4名美国人、1名德国人及2名俄罗斯人。

美国官员指出，他们事前没有获得俄方告知将进行反卫星飞弹测试。这是有史以来第4次从陆地攻击太空飞行器，产生超过1500片可追踪的轨道碎片。

俄罗斯军方声称正进行计划中活动加强防御能力，但否认这次测试具危险性。