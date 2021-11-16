白宫安全顾问沙利文：美中将加强来往 避免竞争变冲突

美国白宫国家安全顾问沙利文周二表示，美国将在多个层面与中国加强来往，以确保两大强国间的竞争不致演变为冲突。沙利文在美国总统拜登与中国国家主席习近平视频峰会后几个小时，在华盛顿智库布鲁金斯研究所网络研讨会上表示，美中领导人同意就"战略稳定"展开对话。拜登并面告习近平：美国关切非和平手段改变台湾未来。

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法新社援引沙利文表示，"拜登总统向习近平提出有必要就战略稳定进行对话"。他指的是美国关切中国扩增核子与导弹武器。这项对话由双方领导人指导，由经授权的高级别小组领军，涵盖安全、科技与外交。

沙利文说，"你们会看到(美中）在多个层面加强来往，以确保这项竞争有护栏机制，不致演变为冲突。"

拜登与习近平会谈约3个半小时，但似乎未能缩小两国间的重大歧异。

另据中央社报道，白宫国安顾问沙利文透露，拜登在与习近平视频会议上提醒对方，他任参议员时投票支持台湾关系法，因此他清楚了解任何以非和平手段改变台湾未来做法，都为美方所严正关切。拜登并表达对台海周边造成不稳定行为的关切。

拜登与习近平周一晚间进行长达3个半小时的视频会议，这是拜登就任后两人首度面对面会谈，外界高度关注台海议题。

沙利文出席华盛顿智库布鲁金斯研究所讨论这场会议时表示，拜登与习近平两人花费不少时间讨论台海议题，拜登向习近平重申美国在台湾关系法、美中三公报与六项保证指引下的一个中国政策。

沙利文表示，拜登强调美国有明确的利益与价值观，对未来也有清晰愿景，他并表达对中国在新疆、西藏与香港做法的担忧，也提出对人权的关切。拜登同时也表明保护美国劳工与产业免受不公平贸易与经济行为影响，与对自由开放印太地区的愿景，包括对中国在南海与东海活动，以及航行与飞行自由等的关切。

沙利文指出，双方也讨论在不同领域的误判与误解，可能为两国关系带来挑战。拜登明确表示，中方的部分行为可能导致不稳定，强调需要制定方法管控战略风险，设立常理性护栏机制，确保竞争不会演变成冲突。

沙利文并指出，这次视频会谈后，美中须在公共卫生、全球暖化等议题密切合作，在对抗疫情要更为透明化，确保台海和平稳定，需要更多在国防、国安与外交等多层面加强往来，确保竞争存在护栏机制，不会变成冲突。