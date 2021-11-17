中国环球电视网发布彭帅致WTA电子邮件平添疑云

中国网球名将彭帅因发帖指控前中共常委、国务院副总理张高丽性侵后失踪已过十余日，全球知名网球明星，全球男女职业网协都在为彭帅的下落担心之时，中国央视海外电视—中国环球电视网在其官方推特英文发布据称是彭帅写给国际女子网球协会主席的一封信，引发更多怀疑。

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环球电视网发布推文称：CGTN获悉，中国网球明星彭帅已向WTA主席兼首席执行官史蒂夫.西蒙发送电子邮件，邮件开头：“大家好，我是彭帅，”信件内容如下：

“关于近期在WTA官方网站发布的消息，其内容未经本人确认或核实，未经本人同意而发布。该新闻稿中的新闻，包括性侵犯的指控，都不是事实。我没有失踪，也没有不安全。我只是在家休息，一切都好。”

信件还说，“如果WTA再发布任何关于我的消息，请与我核实，并在征得我同意的情况下发布。”

信件末尾看不见署名，也没有日期。英文信件中间一处出现间隔符号，似有修改嫌疑。

观察人士对此信是在什么背景下写的，是不是彭帅本人写的，是不是彭帅在完全自愿自由状态下写的，是别人代笔的或者冒充的？信件发出后是否经过修改，存有严重怀疑。

彭帅指控张高丽性侵事件在全球引爆轩然大波，如果彭帅本人认定上述事件并不真实，完全可以由她本人出面解释，或者召开新闻发布会，或者与WTA取得联系，澄清事实，

英国体育记者詹姆斯.格雷(James gray)周三发推说，国际奥委会发言人告诉他，国际奥委会“对彭帅安全的保证感到鼓舞。我们与国际网球联合会保持联系，他们将继续监测局势”。

有必要指出一点，这里所说的“保证”指的是中国网球协会对国际体育机构所做的保证，中国网协保证彭帅是安全的。

格雷认为奥委会发言人的表态“这是一个非常弱的声明，几乎与ATS声明的开场白完全相同”，这名体育记者表示，“这些‘保证’都没有来自中国以外的可靠来源，也没有人能够通过任何正常的方式联系到她。如果她真的很安全，而且至少没有受到审查，我们就会收到她的来信。”

格雷随后写道：“彭帅”现在已经给WTA发了一封电子邮件，收回了她两周前所说的一切，并说她很好，一切都很好。

这个“彭帅”是否是指控张高丽的彭帅？显然，格雷感到怀疑。

职业网球协会ATS日前发表声明，对国际女子网球协会WTA从中国网球协会处得到彭帅安全的保证感到放心，但该协会主席西蒙同时明确表示，尽管中国网球协会向他保证彭帅本人是安全的，但他本人以及所有网球经理以及相关人士都无法联系到彭帅，因此无法确认彭帅是安全的。

针对彭帅指控张高丽性侵事件，国际女子网球协会主席西蒙发表声明，要求对彭帅遭性侵事件进行调查，而不是审查。

彭帅11月2日在微博公布自己如何遭前中共常委张高丽性侵的遭遇后，二十分钟后帖文消失，账号被取消，所有与彭帅相关的关键词都遭屏蔽。

考虑到彭帅揭露的是曾经权倾一时的中共高官，而且她本人也在信末表明心迹，“即使是以卵击石，飞蛾扑火自取灭亡的我也会说出和你的事实”，彭帅发出帖子后随即消失引发海内外广泛担心。

近日来，除国际职业网球协会发表声明支持彭帅以来，许多网球名将纷纷发表声明予以声援，最新的支持来自日本网球一姐、4座大满贯冠军得主大坂直美。

现年24岁的大坂直美在推特上贴文指出，“不确定你是否在追踪新闻，但我最近被告知一位网球运动员同行揭露她被性侵后很快失踪了。（言论）审查在任何情况下都不能允许。”“我对目前的状况感到震惊，”她写道。“我向她送去爱与光。”

世界男子第一德约科维奇、美国大满贯赛女单18冠得主艾芙特，法国网坛明星科尔尼都对彭帅的遭遇深切关怀。

中国外交部发言人赵立坚本周一和本周三在被记者问及彭帅指控张高丽性侵一事时，表示不知情，并称这与外交问题无关。但是，中国外交部随后公布的发言人记者会文字记录稿中，有关彭帅问题的问答全部被删去。

CGTN公布的据说是彭帅的信件中说，希望国际女子网球协会再发布任何关于她的消息时，都与她本人核实，问题是，国际女子网球协会主席西蒙日前发表声明已清楚表明，尽管中国网球协会向他们保证彭帅本人安全，但他本人以及所有网球经理以及相关人士都无法联系到彭帅，以确认她是否安全。

被指收到前述信件的国际女子网球协会目前尚无作出任何反应。