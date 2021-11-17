中美结束媒体战 互相放宽记者签证

中美元首首次视频会议虽未就具体议题取得突破，但原来双方在会前已就中美记者签证问题达成三项共识，包括美方恢复为中国记者签发一年多次的入境签证，并解决中国记者签证停留期问题；另一方面，中方会在美方政策措施到位后，给予美国驻华媒体记者同等的签证和停留期待遇。美国国务院发言人形容这是初步进展。

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中美由去年初开始互相为驻当地记者设限，美方去年2月限制中国官方媒体在美工作人数和缩短其停留期到90天；中方批评这是「恶意抹黑攻击中国」，并驱赶部分美国传媒机构的在华记者，又为记者签证订定新条件。

而在中美元首会晤前达成的放宽记者签证共识，还包括双方相互保障现任常驻记者在遵守防疫规定前提下，可以正常往返对方国家；以及双方将依法依规「对等审批」新任常驻记者签证。

有关消息首先由中新社昨(16日)天报道，当中指出，长期以来，中国驻美记者获发的，都是一次有效入境签证，一旦离美回国访亲工作，便有难再回美工作之虞，现时可以获美方发出一年多次进出签证，可解决有关忧虑。

报道又说，双方就彼此媒体在对方国家待遇问题「进行了一年多艰苦的磋商」，有斗争也有合作，取得目前共识，非常不容易，对双方记者来说都是利好消息，也从一个侧面体现了当前中美对等、平视的新常态。

美国国务院发言人其后证实相关消息，指美国在华记者过往不能自由往返，但中方已同意让在华记者自由进出该国；美方亦计划对中国记者作出相应措施。他欢迎有关「进展」，但只视之为初始的一步，他又说，中国的传媒环境近年显著恶化，美方会继续致力让美国和外国记者更易进入中国及改善在华工作环境，并扩阔中国的新闻自由。

中新社今日报道，彭博新闻社认为，上述共识如果能得到落实，“将代表着世界上两个最大经济体之间关系的适度改善”。美国新闻网站Axios评论称，美中去年在媒体问题上的争议，侧面反映两国政府的紧张关系，此次达成共识“是一项初步的、但意义重大的突破”。