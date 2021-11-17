2021 年 11 月 12 日，北京;中国共产党博物馆，一位参观者在北京中国共产党博物馆习近平的照片和“我将没有自我，不辜负人民”的口号下经过。刚刚结束的中共16中全会显示，习近平比以往任何时候都更加牢牢地掌握权力。

新华社11月16日公布了中共19届6中全会推出的中共第三份历史决议。全文36000字，19000字是在描述习近平的“丰功伟绩”，毛、邓、江、胡四人的“功业”，加起来不足9700字，这并不让人特别吃惊。许多观察人士早有分析，这份历史决议，名义是总结中共百年的成绩，实际上是宣扬习近平的成就，只是冠之以“历史决议”的头衔，但令人多少有点吃惊的是其中的几个重大疏漏。

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不提禁止个人崇拜

前两份历史决议，第一份是为确立毛泽东地位而制定的，第二份是邓小平主持制定的清算文革，奠定改革路线的决议。习近平解释，前两份决议的基本论述和结论至今仍然适用，一句带过 。

第二个历史决议的核心就是否定文革，从毛发动文革引发的“浩劫”中得出的教训就是个人崇拜，一人凌驾于全党，破坏集体领导原则，决议中有一句很重要的表述就是“禁止任何形式的个人崇拜”。

『北京之春』荣誉总编胡平分析：“要害就是第三份决议是否定第二份决议的，第二份强调“禁止任何形式的个人崇拜”，第三份历史决议字面上回避它，实际上是否定它。““如果第二份决议的禁止任何形式的个人崇拜”是持续有效的，那么，对习近平的个人崇拜，包括权力过分集中于个人，包括破坏集体领导原则等等，就必须否定。从这个意义上，胡平认为：“第三份决议是对第二份决议的否定”。胡平指出：单单是禁止任何形式的个人崇拜这一句话，就足以把习近平打倒，所以他不敢提。

个人崇拜在邓时代彻底废止，但在习近平时代全方位复活。

不提废除领导人终身制

邓小平早已作古，但是邓小平做过的许多事似乎仍在跟习近平作对。其中一项就是中共建政以来进行的一项重大政治改革—废除领导人终身制。

1980年8月18日，邓小平发表了《党和国家领导制度的改革》的讲话，提出对现行制度存在的官僚主义、权力过分集中、家长制、干部领导职务终身制等各种弊端必须进行改革，这篇谈话被视为开启了中国的政治改革。1982年通过第四部宪法，规定国家主席、副主席、国务院总理等领导人“连续任职不得超过两届”，这意味着废除领导干部职务终身制正式确立。

颇具讽刺意味的是，担任中共总书记刚刚两年的习近平于2014年在《在庆祝全国人民代表大会成立六十周年大会上的讲话》中称赞：“我们废除了实际上存在的领导干部职务终身制，普遍实行领导干部任期制度，实现了国家机关和领导层的有序更替。”

邓时代在废除领导人终身制同时，集体领导制确立，中共最高领导人“连续任职不得超过两届”，在江泽民和胡锦涛任上得到体现。

这一被视为“邓小平重大政治遗产”的政治改革，2018年遭习近平通过“修宪”废弃。

不提习近平修宪

第三个历史决议有意忽略了习近平修宪这一重大事件，如果按照习近平党中央现在的逻辑，只有习近平才能带领全党、全军、全国人民去实现百年中国复兴梦，如此，习近平的任期自然必须延续，直到中国梦实现为止。那么，总结中共百年重大成就的历史决议就应把习近平修宪列为习近平的又一重大功绩，奇怪的是，第三份决议尽管用了19000字来谈习近平“治国理政”的功绩，对“修宪”一事却讳莫如深。

习近平当年突然发动修宪，事实否定邓小平确定的废除领导人终身制，一致在中共党内存在异议。习近平之所以“霸王硬上弓”能够发动修宪，废弃国家主席任期制，也与其上台以来，通过选择性反腐，清除党内敌对势力，导致集体领导制沦为一纸空文，习近平独裁专权有重大关系。

毛邓江胡俱往矣

第三份历史决议用了超过一半以上的篇幅、用最华丽的词句列举习近平的“丰功伟绩”，“以习近平同志为核心的党中央，以伟大的历史主动精神、巨大的政治勇气、强烈的责任担当，统筹国内国际两个大局，贯彻党的基本理论、基本路线、基本方略，统揽伟大斗争、伟大工程、伟大事业、伟大梦想，……办成了许多过去想办而没有办成的大事，推动党和国家事业取得历史性成就、发生历史性变革。”

在习近平的领导下， “……中华民族迎来了从站起来、富起来到强起来的伟大飞跃。”然后水到渠成地得出习近平明年二十大不必卸任，继续统治党国的结论，号召“全党全军全国各族人民要更加紧密地团结在以习近平同志为核心的党中央周围，全面贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，大力弘扬伟大建党精神，勿忘昨天的苦难辉煌，无愧今天的使命担当，不负明天的伟大梦想，以史为鉴、开创未来，埋头苦干、勇毅前行，为实现第二个百年奋斗目标、实现中华民族伟大复兴的中国梦而不懈奋斗。”

习近平通过否定邓小平路线，铲平了长期连任的障碍，同时，毛泽东时代才有的个人崇拜，在习近平身上再次复活，习近平已不满足于与毛、邓、江、胡并列。有分析指出，毛、邓、江、胡，都只是中共“第一个100年”的五代领导人，习近平已不满足于第五代领导人的头衔，他要的是“中共新时代第一代领导人”，当然也就是“中国新时代第一代领导人”，“第二个100年”的第一代领导人，

习近平由此成为可以永久执掌党国的“一尊”？有人开出的条件是，如果他的健康允许的话，如果习近平没有因为过分专权、唯我独尊不要接班人，从而给自己埋下祸根半路被推翻的话，如果……