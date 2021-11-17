台湾批中刻意误导双边会议内容已属惯犯

有关中国官方媒体在报导“拜习会”中拜登与习近平涉及台湾的谈话时，与白宫的说法有出入。台湾外交部指出，中国官媒在双边会议后刻意误导或错误诠释已属“惯犯”，美方也早已提醒这点，台湾对中方刻意扭曲美中高层会谈情形表达高度遗憾。

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北京时间16日早上，美国总统拜登与中国国主席习近平首度举行视讯峰会，双方在台湾议题上交锋。新华社报导说，习近平强调台湾当局一再企图“倚美谋独”，而美方一些人有意搞“以台制华”，他认为这一趋势十分危险，是在玩火，警告“玩火者必自焚”。

习近平并说，中国有耐心争取和平统一的前景，但如果台独分裂势力挑衅逼迫，甚至突破红线，中方将不得不採取断然措施。

新华社接著引述拜登对一中原则和台独的说法是，“美国政府致力于奉行长期一贯的一个中国政策，不支持台独，希望台海地区保持和平稳定。”

不过，白宫的声明当中并没有提到“不支持台独”这句话。在台湾议题上，白宫的声明说，“拜登强调美国依然坚持以台湾关係法、美中三公报与对台六项保证为指引的一个中国政策，美方坚决反对片面改变现状或破坏台海和平稳定。”

关于这个差异，台湾外交部发表声明表示，中国官媒在双边会议后刻意误导、错误诠释其他国家的发言或立场，已属惯犯，在国际间有失诚信。美方已经不只一次提醒台湾注意中方可能擅自过度诠释美中对话内容的情形，美方也将于近日再次对台湾说明。

台湾外交部说，美方还强调，有关拜习视讯会议的结果，请各界以美方的说明为主。至于台湾对于中方刻意扭曲美中高层会谈情形，外交部感到高度遗憾。

针对拜习会提到涉台内容，台湾陆委会回应说，中华民国是主权独立国家，台湾从来不是中华人民共和国的一部分，“两岸互不隶属”是客观事实、才是当前的台海现状；中共藉由与国际互动，掩饰其破坏台海现状、制造区域不安的专制霸权与对台胁迫行径，企图一再混淆国际视听、归责台湾，国际社会早已强烈质疑与反对。

台湾总统府发言人张惇涵则表示，注意到美国方面重申对台湾的承诺，并强烈反对改变两岸现状或破坏台海和平稳定的片面行为。台湾的立场一贯清楚，就是“遇到压力不屈服，得到支持不冒进”，诚如蔡英文总统在今年国庆演讲所提的“四个坚持”，就是台湾社会的最大公约数，而确保主权、捍卫国土，是不变的坚持。