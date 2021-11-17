法国体坛老将：国际体坛成员必须追问：彭帅在哪里？

中国网球明星彭帅公开披露收到中国前副总理张高丽性侵之后，失踪近两周，继国际女子网球协会两天前公开表示关注之后，越来越多的国际网球明星公开对彭帅表示声援。

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世界网球球王 ，塞尔维亚人诺瓦克·约克维奇（Novak Djokovic）在意大利都灵大师赛夺冠后的新闻发布会上就彭帅失踪事件表示震惊；他说：“我对彭帅的失踪感到震惊，我过去在赛场上曾经与彭帅建国几次面，希望彭帅能够不久又出现，能够平安，我完全能够理解彭帅的家人的感受”。

日本网球巨星大阪直美（Naomi Osaka）英国网球名布罗替（Liam Broady）近日也都在推特上公开为 #彭帅 呼吁。法国网球界也纷纷发表声援，法国女将Alizé Cornet也在推特上转发了彭帅在哪里的主题推号，并且强调说：“我们不能保持沉默”。

Alizé Cornet也在推特上转发了彭帅在哪里的主题推号，并且强调说：“我们不能保持沉默”。 © 网络

法国网球男星尼古拉 马玉（Nicolas Mahut）更是表示，彭帅的失踪并不仅仅涉及到国际女子网坛，它涉及到我们所有的人。

法国网球男星尼古拉 马玉（Nicolas Mahut）更是表示，彭帅的失踪并不仅仅涉及到国际女子网坛，它涉及到我们所有的人。 © 网络

国际女子网球协会WTA在沉默了多日之后终于就彭帅事件发表声明，网协发言人西蒙昨天表示，倘若彭帅的事件处理不当，他们已经做好了放弃中国业务的准备。

纽约时报介绍说；过去10年里，国际女子网球协会WTA巡回赛越来越看重中国市场，曾经与中方签下了一份10年协议，从2019年开始就将巡回赛的决赛放在深圳举行。在协议生效期间，中国的组织方计划投入“超过10亿美元”，包括建造新场馆，同时他们还将赛事奖金翻了一番，达到1400万美元。但由于疫情，2020年的决赛以及大多数中国站的赛事都取消了。由于中国仍然限制外国人入境，原定今年在中国举办的11站WTA巡回赛都没能举行。

法国媒体高度关注彭帅失踪事件，并且高声呼吁网球界运动员站出来捍卫彭帅，有评论甚至呼吁即将前往北京参加奥运的运动员扪心自问，是否应该不闻不问地前往北京，无视他们的同行的基本人权遭到剥夺而袖手旁观！

法国RMC体育节目主持人 法国女子跳高冠军（1983-2007）Maryse Éwanjé-Épée的推特账号换上了彭帅的头像 © 网络

法国RMC体育节目主持 法国女子跳高冠军（1983-2007）Maryse Éwanjé-Épée发表推文表示：在北京奥运开幕前几周，国际体坛的所有成员都应该追问：彭帅在哪里？