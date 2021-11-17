欧盟将与白俄罗斯就遣返难民举行“技术性磋商”

白俄罗斯周三称，与欧盟就解决白波边境难民危机进行“谈判”，但欧盟委员会表示，欧盟与白俄罗斯仅就遣返难民问题举行“技术性磋商”。波兰国防部长警告边境难民危机或持续数月甚至数年。

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法新社消息，欧盟委员会发言人周三在推特上发文称，欧盟将就遣返难民问题与"联合国难民事务高级专员公署"（UNHCR）、国际移民组织和白俄罗斯进行技术性磋商”。但他没有进一步说明谈判的细节。他并表示，白俄罗斯必须向难民提供庇护所，并协助人道援助。

白俄罗斯总统卢卡申科周三再次与德国总理默克尔通电话，这是双方三天内第二次通电话，讨论在欧盟与白俄罗斯之间造成紧张的白波难民危机。

白俄罗斯官方称，两位领导人同意，将难民问题提交白俄罗斯与欧盟层面，双方官员将立即展开讨论。

但默克尔发言人表示，默克尔在通话中强调，在联合国难民事务高级专员、国际移民组织及欧盟委员会配合下，需要向难民提供人道援助和遣返设施。

与此同时，大批难民继续在白俄罗斯接壤波兰边境聚集，波兰防长布瓦什恰克警告，这场难民危机可能持续几个月甚至几年。

一批难民周二向波兰边防人员掷石，波兰士兵发射催泪气体和水砲驱散。布瓦什恰克说，晚间仍然有人试图越过边界，部分难民更转到其他地区，尝试越境。他认为边境局势不会很快解决，必须做好切实的准备。

在欧盟的压力下，几家航空公司暂停让中东部分国家的公民登上前往白俄罗斯的航班。伊拉克航空将派包机，接载滞留白俄与波兰边境的伊拉克人离开。

爱沙尼亚政府召集1700名预备役士兵进行演习，包括在与俄罗斯接壤的边界，安装铁丝网护栏。