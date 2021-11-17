中国国家主席习近平15日与美国总统拜登视频会谈时，以“老朋友”称呼拜登，白宫申明，拜登不认为习近平是“老朋友”。

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拜习会谈后，由于拜登先前曾表示，习近平“不是老朋友或好朋友”，因此，拜登是否是习近平几度形容的“老朋友”，成为讨论话题。

白宫副发言人贝茨(Andrew Bates)16日在空军一号上回答媒体询问“老朋友”话题时表示：拜登已经很明确提到，他与习近平的关系很长久，但拜登“不认为习主席是个老朋友。”

白宫国家安全顾问沙利文(Jake Sullivan)16日在华府布鲁金斯研究院的视频会上表示，拜登与习近平两人相识许久且关系良好，拜习会上两国领导人对话真诚直接，取得共识也存在激辩。

据美国有线电视新闻网（CNN）报道：在中国，“老朋友”这个词意味着亲近，可显示彼此熟悉和信任的程度。习近平之所以使用这个词，是因为双方曾有过交往，2011年8月两人曾在四川省进行过数小时的交谈和旅行，但那时二人都还未登顶各自国家的最高权力宝座。

奥巴马政府时期负责亚洲事务的美国高级外交官罗素(Daniel Russel)表示：互称“老朋友”，这是每位领导人在会晤开始时寻求“在表述上占据有利位置”的惯用做法之一。罗素说：“习近平称呼拜登为‘我的老朋友’，而拜登则面带微笑，提醒习近平所有国家都要遵守同样的规则，也包括中国。”

CNN报道说：今年6月，一名记者问拜登，他是否可能给习近平打电话，“老朋友打给老朋友”，为世界卫生组织的新冠溯源调查人员寻求访问渠道？拜登当时回答：“让我们把话说清楚，我们彼此都很了解，我们不是老朋友，这纯粹是工作关系。”