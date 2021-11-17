美中经济安全评估委员会呼吁强化卫台的军事威慑力

美国美中经济与安全评估委员会周三向国会提交年度报告，建议议员采取紧急措施，加强美军威慑力的可靠程度，应对中国大陆一旦对台湾采取军事行动的情况。

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中央社援引报告指，国会应该授权和拨出款项让台湾从美国购买国防物品，提供资金于印度太平洋地区部署巡航和弹道导弹以及其他军火，并且同时增加监控的资金。

报告并指出，如果中国领导人将美国政策解读成为对台行动不会引致美国迅速或果断回应，美国政策的不清晰可能导致威慑失败。

报告还提到美中的经济议题。委员会建议国会考虑全面立法应对投资中国股票、债券和衍生工具对美国投资者和利益产生的风险。报告建议收紧出口管制，尤其是技术转移。

另据报道，中国日前被爆在8月试射高超音速导弹，引发美国军界担忧。美军参谋长联席会议副主席海腾（John Hyten）近日接受媒体采访时，语出惊人地宣称，中国可能会利用高超音速导弹对美国发动核武攻击，他还说中方的高超音速武器的技术已超越美国，美方应多加警惕。

据美国《CBS News》周二报导，中国8月曾试射高超音速导弹的消息引发国际关注，美军参谋长联席会议主席密利（Mark Milley）也证实中国曾进行高超音速武器试射，坦言令人担忧。

海腾向《CBS News》表示，中国在今年夏天的高超音速武器试验中，以超过5倍音速的速度发射一枚远程导弹，结果显示试射似乎是成功的，美国应该把这件事视为等同前苏联成功发射第一颗人造卫星的"人造卫星时刻"（Sputnik Moment），严肃看待并提高警觉。

海腾示警，中国的高超音速武器技术很可能已超越美国，加上中国正在建造的数百个新导弹发射井，他相信总有一天，中国有能力借此对美国发动核武突击。

海腾也补充表示，美方也在开发这类武器，但速度显然比中国还要慢上许多。白宫对此拒绝予以评论，五角大楼也拒绝承认或否认美国是否正在进行任何高超音速武器试验。