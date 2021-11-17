英记者留港签证被拒 特首以己受制裁不获美签证类比惹争议

香港和六个外国新闻组织各政府请愿，要求撤回不续发工作签证予马凯的决定 2019年11月

英国《经济学人》记者黄淑琳申请续秩工作证被拒一事，港府不作评论，中国外交部以签证属特区政府事务响应，均没指出拒绝续签原因，而特首林郑月娥被问及时虽没透露拒签因由，但却表示，签证批核是任何一个政府的自主权，她作为香港特别行政区首长，亦曾被美国拒绝发证，她虽不同意，但这都是美国政府的自主权。有关响应引起不少质疑和批评。

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质疑的声音包括林郑月娥是因为美国制裁而当中包括拒发签证，为何与一名记者的工作签证等同？若两者属同一原因，那是否代表港府正制裁《经济学人》？若是，制裁期限如何？为何没有公布？若与制裁无关，林郑月娥何时申请美国签证被拒？被拒多少次？后者的立论可从亲建制的《星岛日报》报道时以《反驳拒外媒签证 林郑自爆不获美签证》为题，便可见一斑。

特首办公室其后响应记者查问时，只回复说，特首所指的是，美国单方面对其实施的「不合理制裁」，当中涉及拒发签证和签证限制。翻查资料，美国政府去年8月宣布制裁11名中港官员，当中包括林郑月娥，她当时还曾在脸书发帖，指「本人并不向往到这个国家(指美国)，看来也可主动注销(未到期的签证)了」。

香港记者协会主席陈朗昇表示，林郑月娥与《经济学人》的记者不能一概而论，亦难以理解入境处为何拒签，他更忧虑记者不能留港工作会影响信息发布，从而贬损香港的国际金融和信息中心的地位。他质疑，北京和香港究竟要如何营造香港这个国际大都会和国际信息中心？「恐怕不是我们一直想象中的样子，有些记者和人是要离开的。」

《经济学人》总编辑本月2日公布，指驻港记者黄淑琳的工作签证不获入境处延期，但没解释原因。记协翌日发表声明，对事件深感遗憾和婉惜，指港府既然多次表明，新闻自由在港受到保障，理应清楚交代拒续签证的原因，以免外界再生猜测。

具争议的答案源于林郑月娥昨(16日)早出席会议前会见传媒，被问及近年有数名外国记者申请签证被拒，特首可否保证外国记者的签证申请将得到及时而具透明度的处理，以及解释为何拒绝向黄淑琳发出签证。

林郑月娥响应时，虽然重申政府不会评论个别个案，但又说，香港欢迎海外媒体来港工作，只是一切都要按香港的政策行事，特别是现时香港已订立《港区国安法》，任何政府活动，国安法都是重要考虑。至于黄淑琳的续签被拒是否与国安法有关？如何相关？林郑月娥未有进一步阐释。

港府过去鲜有拒发外国记者签证，但近年已至少有三宗，包括身兼香港外国记者会副主席的英国《金融时报》编辑马凯（Victor Mallet）于2018年为该会主持现已解散的香港民族党召集人陈浩天的演讲午餐会后，申请工作签证续期被拒；及至去年，《Hong Kong Free Press》编辑Aaron Mc Nicholas和《纽约时报》

记者储百亮（Chris Buckley）的工作签证亦先后被拒，所有个案，港府均以不评论个别个案为由，拒绝透露拒签原因。