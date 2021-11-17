香港美商会长早泰娜请辞 事关防疫措施

香港美国商会会长早泰娜(Tara Joseph)决定辞职，原因是无法从美返港时须接受21天隔离的同时，呼吁港府放宽防疫限制。她是港府决定取消包括商界和金融业高层的人士豁免入境隔离安排以争取与中国通关后，首名公开表示因香港严格的防疫措施而辞职的商界代表。

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香港为防疫而实施的检疫期最长可达21日，一直游说港府放宽出入境检疫限制的早泰娜，现时身处美国，若她返港，将面对三星期检疫，她接受路透社访问时说，要她一方面游说特区政府放宽防疫措施，另一方面又像一个丑角（stooge）一样接受检疫，并非她的个性。但她会留任半年，待商会物色新会长。

早泰娜又说，香港已迅速进入新阶段，应该可以吸引那些不介意这种「新常态」并见到香港机遇的人。她又说，美国公司未来几年仍须摸索，但香港仍然机遇处处。

香港实施严谨的乃疫措施，期望持续达到感染个案「清零」，当中包括两至三星期的隔离措施，以致不少跨国驻港公司有撤出香港的打算，港府近日更取消大部分豁免入境隔离群组，令情况更紧张。

不过，摩根大通行政总裁戴蒙(Jamie Dimon)已于前(15日)天抵港，并获豁免检疫，彭博社报道，他会留港32小时。行政长官林郑月娥昨出席会议前响应有关报道时指，今次个案由相关政策局按法例提出，由政务司长以经济为由批核其「个人申请」，指相关人士任职的大型银行在香港有重要业务，而且他来港工作一日多点，行程有限制，风险完全可控。