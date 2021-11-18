不满防疫措施过严 美国联邦快递关闭香港机组人员基地

随着香港进一步收紧外防输入武汉肺炎疫症措施，要求航空公司收紧机师的防疫安排，美国联邦快递FedEx决定关闭香港机组人员基地，迁移职员。作为香港旗舰航空公司的国泰亦表示，正研究安排香港机师在外地执勤后，继续留在外地工作两至四个月。有学者分析指，香港航空业连接中国内地与世界，在其他国家实行「与病毒共存」之际，香港与中国同步实行防疫「清零」，实际上是两难，亦面对航空公司和乘客转至其他地区的可能。

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美国联邦快递FedEx昨(17日)晚公布，因应香港检疫安排，加上全球商业环境不断改变，决定关闭香港的机组人员基地，现时正协助迁移有关人员，强调香港业务会如常维持运作。

有业界形容，香港对入境人士的检疫措施可说是世上最严谨，相信迁移基地一是不得已而为之，另亦可减少机师要长时间检疫引致的成本增加。香港付货人委员会主席林宣武解释，若要把机师留在香港21日接受隔离检疫，机组人员要增加四倍，未必有足够机师提供；而机师亦不会愿意往返香港一次须离家近一个月，而按雇佣合约，航空公司不能迫令机师接受。即使机师隔离可行，但21天的机师薪酬和检疫酒店所需成本，亦必然大增，相信会比把机组人员基地搬到附近东南亚地区便宜，而运输费的增加难免会转嫁到消费者身上。

港府要求航空公司进一步收紧防疫措施，是因为上星期有三名免检疫的国泰货机机师感染变种武肺病毒返港，国泰航空公司因此已要求机组人员从外地返港首三天须留在家中，每日最多只能外出两小时买食物等，另外亦积极研究「短暂延长执勤模式」，即让从香港出外执勤的机师，在外地继续执勤两至四个月，现正咨询机师的意愿。

中文大学航空政策研究中心副主任袁志乐向《明报》表示，香港作为国际航空枢纽中心，其实有两个角色，一是连接中国与其他国家，二是连接亚洲城市与国际市场，而香港因为要争取贸中国通关而实行防疫「零容忍」，有别于其他国家转向与病毒共存，航空公司和乘客或因此转到其他地区，影响香港连接世界的网络；不过，若香港防疫政策与中国不同步，亦难以充当连接中国与国际的角色，故香港正处于两难局面。

香港物流协会会长袁美仪则在电台节目中表达忧虑，「走了生意就难以回头」，而要机组人员入境后隔离两、三星期，可动用员工更少，物流成本会大增，机师亦未必愿意飞来香港。

她亦质疑国泰质极研究的新方法不人道，因为迢等于要求机组人员长期离家。她反而建议加强机师在家检疫的监测措施，例如增设健康码追踪、设手带防止有关人士离开检疫范围等。