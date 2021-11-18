加拿大扣押首批「强迫劳动」中国服装 议员吁采更强硬措施杜绝

加拿大边境服务局日前以「强迫劳动」为由，扣押一批由中国进口的服装，是自该国去年初实施禁止进口「强迫劳动」商品以来第一批以此床由扣押的中国货物。加国传媒报道，执政自由党和反对党的国会议员均促请杜鲁多政府做更多工作来应对中国镇压维吾尔等弱势社群的问题。

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加拿大边境服务局本月12日回复当地《环球邮报》查询时确认，截至本月3日，海关人员扣押了一批从中国以船运送抵魁北克的女性和儿童服装，相信这些服装「部分或全部藉强迫劳动制造或生产」。但边境局拒绝透露截获日期，而基于保密原则，该局亦不能提供进口商的数据。

维护人权团体一直指，北京政府在新疆进行强迫劳动，以制造棉花及棉制品，加拿大去年通过法例订明，禁止进口以胁迫方式制造的物品；到了本年初，更是明令打击中国「强迫劳动」商品的进口，而国会下议院更通过议案，指中国政府对维吾尔族和其他突厥少数民族人士进行种族灭绝。传媒3月查询时，加拿大边境服务局曾表示，未有以「强迫劳动」罪名为由扣押中国进口商品。

《环球邮报》报道，执政的自由党和反对党国会议员均表示，加拿大必须做更多工作来应对中国镇压弱势社群的问题。例如自由党的朱贝理（Sameer Zuberi）和麦凯（John McKay）均认为，政府应采取更强硬的措施以杜绝奴工产品进入加拿大，包括斩断供应炼；保守党外交事务评论议员庄文浩（Michael Chong）则建议加国仿效美国，即除非进口商能证明其商品不涉强迫劳动，否则一律不准进口来自新疆的某类商品。

另外，有些议员则建议，加拿大应为在当地寻求庇护的维吾尔人建立专门的难民计划，以便身处第三国、有遣返新疆共关在禁闭营风险的维族人士前来加拿大安家。

人权组织曾指出，除了强迫劳动，中共更对维吾尔人实施大规模监禁和酷刑，并破坏他们的宗教场所；越来越多证据显示，中共当局强迫数以十万计新疆人节育、绝育甚至堕胎，有种族灭绝之嫌。而美联社曾报道，2015年至2018年间，以新疆维吾尔族人口为主的和田及喀什地区，其出生率下降了60%以上。