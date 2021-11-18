孟宏伟妻：中共是吞噬自己孩子的魔鬼

国际刑警组织召开大会之前，被中国判处十三年监禁的国际刑警组织前主席孟宏伟的妻子Grace Meng接受了美联社的视频采访，她向记者表示在国际刑警组织大会召开的前夕，她认为自己有必要展出来将情况告诉外界。

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这是自从孟宏伟被失踪，被逮捕，被判刑之后，他的妻子首次以公开露面的方式接受媒体的采访，目前居住在法国里昂的孟妻告诉记者更加希望以Grace Meng的名字接受采访，而非她本名高歌。

她在访谈中表示，并不害怕披露面貌接受采访，因为她已经学会如何与魔鬼相处，而所谓魔鬼即是中共政权，对她来说，中共正在吞噬自己的孩子。她还披露说，孟宏伟被判刑之后，她没有任何信息，不知道她的丈夫究竟是死是活。同样，她也没有任何有关她的家人的消息，她的父亲，在她离开之前，患有癌症，她想尽办法试图延张父亲的生命，但是，今天她没有家人的任何消息。不过，她也表示，这是她家庭的个人悲剧，但是，类似的悲剧在许多中国家庭中发生。

美联社专访孟宏伟妻子 孟宏伟妻子接受美联社独家专访，2021年11月18日，法国里昂 © 网络截图

Grace Meng 还首次就其丈夫因贪腐而被判刑评论说：“这是一个假案。这是政治分歧变成犯罪事件的一个例子，”她说。 “当今中国的腐败程度极其严重。它无处不在。但关于如何解决腐败问题，存在两种不同的意见。一种是现在使用的方法。二是走向宪政民主，从根本上解决问题。”