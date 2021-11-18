拜登表示“正在考虑”对北京冬奥会进行外交抵制

美国总统拜登周四表示，“正在考虑”对定于明年2月在北京举行的冬季奥运会进行外交抵制，以抗议中国侵犯人权的行为。华盛顿邮报此前援引消息人士称，美国政府也会将此决定通知其盟友。外界关注美国的盟友是否会跟进共同外交抵制北京冬奥。

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法新社报道，拜登周四在白宫会晤加拿大总理特鲁多后告诉记者："我们正在考虑此事"，将选择不派遣政府官员代表美国参加北京冬奥，但允许美国运动员参加。

美国共和党多位鹰派人士敦促拜登宣布，全面抵制北京冬奥运，既不派官员也不派遣运动员参加比赛，以谴责在中国新疆对维吾尔少数民族的镇压。美国政府将中国在新疆对维吾尔族犯下的行为称为“种族灭绝”。包括民主党众议院议长南希佩洛西和共和党参议员米特罗姆尼，都呼吁对北京冬奥会进行外交抵制。

《华盛顿邮报》周二援引熟悉此事的消息人士的话报道说，预计白宫将很快宣布外交抵制北京冬奥会的决定。

华盛顿邮报外交国安专栏作家罗金（Josh Rogin）周二引述多位知情人士指出，白宫近期将宣布拜登或美国政府官员都不会出席北京冬奥。据称美国政府内部已正式建议拜登外交抵制冬奥，预计他月底前就会批准。

罗金表示，美国政府也会通知其盟友，但会让盟友决定是否跟从美国做法。

外界注意到，拜登的此次表态在与中国国家主席习近平举行视频会晤不久。罗金指出，美方之所以采取外交抵制，是希望在不影响美国选手情况下，回应中共侵犯人权。拜登政府延续前特朗普政府评估，认定中国在新疆的行径构成“种族灭绝”。

各界目前关注美国的西方盟友是否会纷纷跟进对北京冬奥会进行外交抵制。

今年6月，对华政策跨国议会联盟 (Inter-Parliamentary Alliance on China, IPAC) 也曾协调美、英、德、欧盟、加拿大、意大利、捷克、瑞士、瑞典、丹麦和立陶宛共11个议会的议员，就北京冬奥展开议会行动，其中多国要求政府对北京冬奥实施“外交抵制”。

IPAC当时指，中共持续侵犯人权，违背奥运原则，要求政治领袖紧急行动，向世界宣言他们不会为持续进行的罪行洗白。