网球明星小威廉姆斯称对彭帅处境感到“震惊和绝望”呼吁展开调查

2019 年 1 月 13 日，彭帅在澳大利亚墨尔本公园举行的澳大利亚网球公开赛上练习。

美国网球明星小威廉姆斯周四表示，她对中国网球女将彭帅的处境感到“震惊和绝望”。彭帅在爆出中国前副总理张高丽"性侵"后，疑似"被消失"。中国外交部发言人周四在被问及此事时以"不属于外交事务"避答。事后，中国外交部发布的问答纪录中也将这段对答删除。

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法新社报道，美国世界网球明星小威廉姆斯周四在社交网络平台上发文称，(对彭帅的处境）"我感到震惊和绝望"。小威廉姆斯说："我希望彭帅平安，也希望能尽快找到她"。这位曾排名世界第一的网球明星还表示：我们不能坐视沉默，必须展开调查"。

另外，彭帅爆出中国前副总理张高丽"性侵"后，疑似"被消失"，中国环球电视网（CGTN）周三发出一封彭帅写给WTA的"报平安"信，她不仅推翻被性侵的指控，并称自己一切安好，在家休息，引发外界怀疑。周四有外媒记者在中国外交部例行记者会中提出质疑，中国外交部发言人赵立坚仅表示，此事不属于外交事务避答。事后，中国外交部发布的问答纪录中也将这段对答删除。

赵立坚周四在例行记者会中，被外媒记者问到彭帅目前身在何处？是否是自由的？又被问，在中国将举办冬奥之际，会不会担心此事影响到中国形象？赵仅表示，这不是外交问题，他也没掌握相关情形，稍晚中国外交部发布的问答纪录也将这段对答删除。

本月2日深夜，彭帅突然在微博发文，自曝曾与相差40岁的中国前副总理张高丽发生性关系、不伦恋，彭帅微博与各社群媒体帐号随后遭到关闭，外媒隔日立刻在中国外交部记者会中提问，但当时中国外交部发言人汪文斌表示"没有听说"，当天中国外交部网站发布的问答纪录，也将这段删除。