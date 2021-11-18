美国报告：国安法颠覆香港 日益大陆化 吁检讨单独税区地位 港府：强烈谴责

美中经济与安全委员会报告指香港已被北京的港区国安法颠覆。

美国国会的美中经济与安全审议委员会发表最新年报，批评中共透过实施《港区国安法》颠覆香港社会和政治环境：港府视和平政治参与为颠覆、以指定法官审理国安法案件剥夺司法独立；另又改变选举制度令立法会成为橡皮图章，营商环境日益「大陆化」以致损害香港的金融中心优势等，委员会为此建议国会检讨香港作为单独关税区的地位。港府发声明反对委员会建议，又强烈谴责报告，指报告的多项指控不实，重申国安法令香港「由乱转治」。

广告 继续浏览后续

美中经济与安全审议委员会昨(17日)向国会提交最新的年度报告，在关于香港的章节中，详细列出中共如何藉国安法颠覆香港，包括由一份经监督编制的「指定名单」中挑选法官去审理国安法案件，实质剥夺了司法机构的独立性；另外，《苹果日报》被当局以国安法冻结资产后停刊，而中国大陆投资者则收购香港出版社的控制权，并令香港能随时审查互联网，功能一如大陆的防火墙。报告认为，香港营商环境越来越「大陆化」，随着进一步融入大湾区，有关情况可能加剧。

报告又指，中国改变香港的选举制度和立法会组成，以确保亲北京议员成为议会的大多数，令立法会变成橡皮图章。另外，教育局又把通识科改为「公民与社会发展科」，要求教师宣传中共历史，并以国安法为名，赋予权力让当局解雇发表未经批准言论的教师，令教育工作者被迫歪曲现实及历史，对中共歌功颂德。

委员会建议，考虑到香港民主人士的困境，国会应鼓励国土安全部部长在「紧急情况」和「紧急人道原因」基础上，根据《移民和国籍法》行使权力，有条件释放正申请进入美国的香港居民。

另外，委员会又建议国会修订《香港自治法》，在检讨香港的年度报告中增加内容，确定港府有否侵犯港人的移民自由；另又建议国会修订《美中关系法》，要求美国贸易代表署在撰写年度报告时，评估香港作为单独关税区的待遇，包括美国应否对香港征收关税及等同中国内地的贸易待遇等。

中国：美方大放厥词

港府今晨发表声明，强烈反对委员会建议就香港遵守世贸组织规则的情况作出报告，发言人强调，香港作为单独关税区，以「中国香港」的名义作为世贸组织成员的权利，不由任何国家单方面决定。港府强调，国安法巩固了香港作为国际金融中心的地位，有利吸引投资者，联合国贸易和发展会议发表的最新报告把香港列为全球第三大外来直接投资目的地而香港美国商会亦表明不会建议企业撤出香港，足证香港具营商优点。

港府从五方面反驳报告，指香港社会因国安法的实施而「由乱转治」，罪行定义严谨，奉公守法者不会误堕法网；而「完善」选举制度亦确保香港能全面落实『爱国者治港』原则；港府也不认同报告无理质疑香港的检控决定和司法独立性，强调检控决定不涉及任何政治考虑。

另外，中国外交部驻港公署在官网上载发言人响应，指美中经济与安全委员会报告就香港事务大放厥词，满纸谎话，无端诋毁北京政府对港政策，肆意攻击香港国安法和完善香港选举制度，无理质疑香港司法独立，对此表示强烈不满和坚决反对，形容报告是对香港事务和中国内政的粗暴干预，注定被扫进历史的垃圾堆。中方敦促美国会个别机构和政客停止干预香港事务的徒劳之举。