被中国禁止离境数年的美籍华人 拜习会前获准返美

美国政府官员告诉路透社，被中国禁止离境数年的一位华裔美籍男子已返回美国，时间就在美中两国领导人本周初展开视频会议前几小时，而美方也驱逐7名在美被定罪中国国民。

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路透社报导，美国政府官员否认这是美中双方间的一项交换。被驱逐的7名中国人中，至少有一人当局想以诈欺罪名予以起诉。

这位官员证实，中国当局上周末允许美籍华裔男子丹尼尔．徐（Daniel Hsu，译音）离境，他在15日晚间返回美国的家，就在美国总统拜登和中国国家主席习近平展开视频会议之前。

丹尼尔．徐没有在中国被定罪，但4年多来一直遭禁止出境。美国表示，他是被中国非法实施"强制禁止离境"的一些美国公民之一。

美中关系因多项争端下降到多年来的最低点，这项离境禁令是原因之一。美国政府今年因此警告国民，对前往中国三思而行，因为中国可以利用这项禁令作为"与外国政府谈判的筹码"。

美国移民暨海关执法局（ICE）则表示，已将7名中国人遣送回国，包括因诈欺和拍摄国防设施而遭定罪的数人，还有两名想要进入前总统特朗普在佛罗里达州产业海湖俱乐部的女子。

上述官员说："我们欢迎丹尼尔．徐能重返美国。"但他否认美方遣返7名中国人是美中因领导人会谈进行的交换，表示这只是中方扭转了原本就不该发生的事情。

他表示："还有其他在中国的美国人遭禁止离境和任意拘禁，我们将继续努力让他们获释。我们也将施压中方接受更多遭遣返的（中国）人。"