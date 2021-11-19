上海一教育部门对中小学生做自杀问卷调查 今致歉

“最近一周，你已着手写自杀遗言了吗？”中国上海市长宁区部分中小学近日对学生进行一份心理健康问卷调查，里面赫然出现这道题目。遭家长爆料投诉后，长宁区教育局今天已喊停并致歉。

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据中央社今天报道称，因对中小学生做自杀问卷调查，上海长宁教育局致歉。据上海家长18日爆料指出，长宁区部分中小学在家长不知情的情况下让孩子做了一份问卷调查，共有100多题，其中第58至94题与自杀相关，包括许多自杀准备的问题，遭家长们质疑问卷的暗示性、诱导性太强，恐伤害孩子心理。

截图显示，未成年的中小学生还被问到“最近一周，为了自杀，你的准备行动完成得怎么样？”、“最近一周，你预计你某一时间你确实会尝试自杀吗？”

该报道说，中国红星新闻引述一名医学心理学博士指出，上述问卷题目涉及“贝克自杀意念量表”（BSS），主要用于心理疾病患者中高自杀风险族群的自杀可能性评估，也就是说，这套量表只能用于临床上已确诊患有心理疾病、且明确具有高自杀风险的族群。而新京报引述国家二级心理咨询师赵喜刚表示，上述量表与自杀相关的问题不能赤裸裸地展现在未成年人面前，“如果真想自杀的孩子，他是会隐瞒真相的，尤其是处于青春期的孩子。”

他指出，有问题的孩子是比较容易被发现的，可以透过一些反映生活状态的问题查看他的情况。比如“最近是否睡不着觉？是否不爱学习、不爱吃饭？感觉社会有没有温暖？朋友爱不爱我？”等，如果透过这些问题发现孩子有抑郁的倾向，则需要联系家长，进行专业的心理干预和治疗。

对此，上海市长宁区教育局今天透过微信公众号表示，已要求停止该调查问卷工作。