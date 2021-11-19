中共开始推选20大代表：定2300人

据中国官方消息，中共中央近日印发“关于党的二十大代表选举工作的通知”，对中共20大代表选举工作作出全面部署，并由中共中央组织部召开会议作出具体安排。并指中共20大的2300名代表，将由全国38个“选举单位”选举产生。中共党代会每5年举行一次，中国共产党第20次全国代表大会预计2022年下半年在北京召开。

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据中央社引述中国官方消息报道称，攸关中共总书记习近平打破惯例连三任的中共20大正式进入筹备阶段。中共中央今天印发通知，全面部署安排20大代表选举作业，将选出2300名代表，并自现在起至明年6月进行选举。

据该通知指出，做好中共20大代表选举工作，要坚持以“习近平新时代中国特色社会主义思想”为指导，坚持以党章为根本遵循，坚持党的性质宗旨，坚持和加强党的全面领导，“充分发扬党内民主，严格资格条件，严密产生程序，严肃选举纪律”，确保选出的20大代表“素质优良、结构合理、分布广泛、党员拥护”。

通知提到，党中央明确，20大代表应是“共产党员中的优秀分子”，要严把人选政治关，坚持把“政治标准”放在首位；严把人选廉洁关，坚决防止“带病提名”、“带病当选”。据这项通知说，要进一步优化20大代表结构，保证生产和工作第一线代表比例，注重推荐工人、农民和专业技术人员党员中的“先进模范人物”作为代表人选。代表中要有各行各业、各个方面的代表，女党员和少数民族党员应占一定比例。

通知表示，党中央强调，20大代表的选举产生，采取“自下而上、上下结合、反复酝酿、逐级遴选”的办法进行。各级党组织要确实加强领导，精心组织，周密安排，确保代表选举工作圆满完成。

据通知说，要使代表选举产生的过程，成为“深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想的过程”，动员广大党员、干部“更加紧密地团结在以习近平同志为核心的党中央周围，不忘初心、牢记使命，攻坚克难、开拓奋进，为全面建设社会主义现代化国家、夺取新时代中国特色社会主义伟大胜利、实现中华民族伟大复兴的中国梦作出新的更大贡献”。