全球关注彭帅：中国外交部一问三不知 CGTN欲盖弥彰

中国网球女将彭帅披露自己与张高丽的不伦关系后即告失踪，引起全球网坛关注后，但中国官方在事件爆发后始终沉默，且回避外界的询问。不过，“彭帅在哪里？”有可能成为国际追问此事件的标签。

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据中央社今天报道称，中国网球女将彭帅披露自己与张高丽的不伦关系后即告失踪，引起全球网坛关注后，却出现一封自称彭帅所写的来路不明邮件。但中国官方在事件爆发后始终沉默，且回避外界的询问。

面对众多境外媒体的询问及更多中国民众的好奇，除第一线面对的中国外交部始终以“并非外交问题”回避外，诸如中国网球协会、中国国家体育总局等机构在面对外媒询问时，均不予回答。至于中国大小官媒，更是全面噤声。

彭帅2日透过自己的新浪微博帐号，公布自己与中共政治局前常委、中国国务院前副总理张高丽的不伦关系。虽然贴文20多分钟后就被删除，但却迅速引爆。尽管中国网管全力封锁，但却堵不住外媒及中国国内民众的悠悠之口。

3日下午的中国外交部例行记者会，是中国官方首度正面回应彭帅事件的正式场合。据当时与会的媒体记者形容，当外媒问到“中国网球选手彭帅在微博指控前副总理张高丽，这个指控和其后的相关讨论，在网络上都受到审查，你对于指控和审查有任何评论吗”，曾引起全场包括中国媒体的一片窃笑声。当天主持记者会的中国外交部发言人汪文斌则回答，“我没有听说，这也不是一个外交问题，下一个问题”。

事后，这段有关彭帅、张高丽的问答被视为“敏感问题”，依例没有被记载在中国外交部事后公布的例行记者会文字实录中。

鉴于彭帅从此杳无音讯，此后的中国外交部例行记者会，仍有媒体记者零星询问彭帅的动向，但都得到诸如“不清楚此事，这不是外交问题”的回答。

据中央社，直到14日，世界女子职业网球协会（WTF）终于公开发难，呼吁对彭帅遭“权贵”性侵的指控“必须获得全面、公平、透明且不遭到审批的调查”后，国际网坛名将乔科维奇（Novak Djokovic）、大坂直美、小威廉丝（Serena Williams）、克莱丝特丝（Kim Clijsters）等人先后发声，要求中国方面对彭帅的下落及性侵案给出交代。

18日，中国环球电视网（CGTN）发布自称彭帅以英文写给（WTA）主席赛门（Steve Simon）的电子邮件。内容声称WTA官网最近发布与她有关的新闻内容“并非事实，包括有关性侵的指控。我没有失踪，我人也没有不安全。我只不过在家休养，一切都好。”但反遭各界质疑，普遍认为并非出自彭帅之手。

当天下午的中国外交部例行记者会上，外媒接连提出“彭帅指控遭性侵这件事不是真的？我明白你说这不是外交事件，但此事引起国际关注，中国外交部必定知晓发生了什么事，你可以告诉我们彭帅目前身在何处？她在北京吗？她行动自由吗？或者她受当局的监控”，以及“中国是否担心此事件会影响中国形象？特别是北京正要举办冬奥”等问题。

面对连番询问，中国外交部发言人赵立坚则反复表示，“我的答案很简单，这不是外交问题，我也不掌握你提到的有关情况”。

该报道说，除中国外交部外，诸如中国网球协会、中国国家体育总局等单位近日也接获驻北京外媒查证彭帅的近况，但都未给予答复。