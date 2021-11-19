北京警告立陶宛与台湾必将自食其果

台湾外交部周四表示，“驻立陶宛台湾代表处”正式成立并挂牌运作。而就“驻立陶宛台湾代表处”成立并挂牌运作，中国外交部发言人今天表示强烈抗议和坚决反对，并称将采取一切必要措施，捍卫国家主权和领土完整。“由此产生的一切后果由立方负责。” 中国外交部昨晚表示，立陶宛政府此举在世界上制造“一中一台”，违背一个中国原则。中国官员警告，基础不牢，地动山摇。

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据路透社今天报道称，就“驻立陶宛台湾代表处”成立，中国外交部警告立陶宛必将自食其果。中国外交部发言人赵立坚今天在例行记者会上并称，中国将采取一切必要措施维护主权。

台湾外交部周四表示，“驻立陶宛台湾代表处”正式成立并挂牌运作，首任驻立陶宛代表将由现任驻拉脱维亚代表黄钧耀出任。中国外交部昨晚表示，立陶宛政府此举在世界上制造“一中一台”，违背一个中国原则。

据中国外交部发言人表示强烈抗议和坚决反对，并称将采取一切必要措施，捍卫国家主权和领土完整。“由此产生的一切后果由立方负责。”

周四晚间刊登在中国外交部网站的新闻稿指出，立陶宛政府此举在世界上制造“一中一台”，违背一个中国原则。背弃立方在两国建交公报中的政治承诺，损害中国主权和领土完整，粗暴干涉中国内政，性质极为恶劣。“我们要求立方立即纠正错误决定。”

台湾外交部周四表示，“驻立陶宛台湾代表处”正式成立并挂牌运作，首任驻立陶宛代表将由现任驻拉脱维亚代表黄钧耀出任。

据该报道，针对欧盟机构官员就立陶宛涉台问题的表态，中国外交部发言人汪文斌上周六表示，坚决反对建交国同台湾进行官方往来，敦促立陶宛政府不要作出不可挽回的错误决定，欧盟亦应当采取正确立场。

据中央社今天报道称，针对驻立陶宛台湾代表处挂牌成立，中国驻欧盟使团团长张明日前声称，1975年欧方承诺不与台湾保持任何官方关系，对欧盟成员“构成法定义务和约束”，欧盟对台湾议题应言而有信。

中国驻欧盟使团今天在微信公众号发文质疑，立陶宛政府不顾中方强烈反对和多次劝阻，批准“台湾当局设立所谓驻立陶宛台湾代表处”。“立陶宛作为欧盟成员国，是否违反了中欧就一个中国原则达成的一致共识？”

张明还宣称，台湾问题“完全是中国内政，高度敏感。实现祖国完全统一在中国老百姓心目中的分量相当重，欧方一些人士似乎对此认识还不到位”。“一个中国”原则是为联合国所认可的国际关系准则和国际社会普遍共识，也是中国与包括欧盟及其成员国在内的其他国家建立外交关系和开展合作的前提和政治基础。基础不牢，地动山摇。