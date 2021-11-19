白宫：华盛顿对中国网球选手彭帅的命运“深表关切”

中国职业网球运动员彭帅举报中共前政治局常委张高丽性侵事件不断发酵。美国白宫发言人珍·普萨基（Jen Psaki）19日表示：华盛顿对中国网球选手彭帅的命运“深表关切” 。华盛顿呼吁提供彭帅处境安全；可核实的信息。美国白宫发言人还表示：“我们知道中国政府不容忍那些发声的人，也曾有过让那些发声的人闭嘴的记录。” 11月19日，联合国呼吁中共当局提供证据，证明彭帅的人身安全。

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据法新社报导，联合国人权事务高级专员办事处发言人莉兹-特罗塞尔（Throssell）19日在日内瓦举行的新闻发布会上说，“掌握有关彭帅的下落和她是否安全没事的证据将是很重要的。” 、“我们敦促对她的性侵犯指控进行全面和透明的调查。”

法新社说，35岁的彭帅在社交媒体上指控中共前副总理张高丽三年前强迫她发生性关系，然后让她成为他的情妇。张高丽在2013年至2018年期间是中国最有权势的中共中央政治局七名常委之一。

莉兹-特罗塞尔坚持说，“我们要强调，重要的是要知道彭帅在哪里，处于什么状态，以及彭帅的情况如何。”

中国女网球星彭帅的微博帐号11月2日深夜自爆被国务院前副总理张高丽性侵后维持多年不正当关系，文章不到半小时被撤，彭帅至今音讯全无，引发全球关注。海外社交媒体越来越多贴文附上“#彭帅在哪里”（#WhereIsPengShuai）的主题标签。国际网坛并未保持沉默，世界女子网球协会（WTA）要求“全面、公平、透明且不受审查的调查”、更撂狠话不惜退出中国市场。

国际网球总会（ITF）声明支持“全面且透明地调查此事”。网坛不少知名球星，包括现役球王德约科维奇以及6名历届球后小威廉姆丝、克莱丝特丝、大坂直美、莫瑞丝摩、艾芙特、纳芙拉蒂洛娃都声援。

澳州国防部长达顿（Peter Dutton）18日接受澳洲2GB广播电台访问时表示，有关彭帅的安危“引人深切关注”。他认为，该宗事件涉及众多无法解释的疑问。

达顿指出，维护女性福祉应该是任何国家政府的首要任务。

达顿提醒，中国还有其他类似的个案，有些人在批评中国共产党后，随即长期下落不明；当中有些人会再出现，希望彭帅也是一样。