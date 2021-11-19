美国要审视中国在全球大型组织影响力俱增

美国一家「全球发展中心」智库推出报告，指出中国在国际货币基金（IMF）、世界卫生组织（WHO）等联合国机构，以及供应疫苗的全球疫苗免疫联盟（Gavi）等76个全球主要机构的捐款增加、投票权和领导角色。

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据法新社报道，过去10年，中国在全球大型机构的影响力大幅增加，美国华盛顿一间智库「全球发展中心」（Center for Global Development）表示，这种趋势可能需要仔细审视。

据美国「全球发展中心」（Center for Global Development）资深研究员兼报告作者之一的莫里斯（Scott Morris）写道：「没必要恐慌。美国和其他国家政府多年来一直催促中国对国际体系做出更多贡献，也应该继续这么做。」

不过，报告指出，这些研究结果可能指向若干领域需要进一步审视，以及合理缓和中国支配地位的必要，以防中国破坏发展目标。这包括北京当局作为穷国贷款方的主导地位，其中许多国家如今都面临债务困境。

此外，「全球发展中心」的报告还提到：「中国企业已开始主导（多边发展银行）商业合约，在一定程度上削弱了其他国家对这些机构的政治支持」。

研究人员追踪中国在国际货币基金（IMF）、世界卫生组织（WHO）等联合国机构，以及供应疫苗的全球疫苗免疫联盟（Gavi）等76个全球主要机构的捐款增加、投票权和领导角色。结果显示，中国的投票权提升，多半归功于中国经济迅速成长，但中国对这些机构可自由支配的捐款也增加逾4倍。

全球发展中心政策研究员罗斯（Sarah Rose）写道：「中国显然做出深思熟虑的选择，以增加其在国际体系中的权力和影响力。」据莫里斯表示，有关中国崛起成为地缘政治强国，一般焦点多放在「一带一路倡议」和中国给开发中国家的相关贷款上，而这份研究更清晰地描绘北京当局的行迹展现出「中国对国际体系来说变得有多么重要」。