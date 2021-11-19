联合国要中国提供证据证明彭帅安好

联合国周五呼吁中国官方提供证据，证明中国网球冠军彭帅安好没有问题。彭帅在11月初指控一位中国前高级领导人胁迫她发生性关系后失踪了。

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据法新社今天发自日内瓦的报道说，联合国周五呼吁中国提供证据，证明中国网球冠军彭帅没有问题，据联合国人权事务高级专员办事处发言人莉兹-特罗塞尔Throssell今天在日内瓦举行的新闻发布会上说，“掌握有关她的下落和她是否安全没事的证据将是很重要的。” 人权事务高级专员办事处发言人莉兹-特罗塞尔说：“我们敦促对她的性侵犯指控进行全面和透明的调查。”

联合国人权事务高级专员办事处发言人莉兹-特罗塞尔说，"我们呼吁进行全面和透明的调查。这应该是适用于所有性侵犯指控的情况。" 她还坚持认为，“性侵犯存在于所有社会。”

法新社说，35岁的彭帅在社交媒体上指控中国前副总理张高丽三年前强迫她发生性关系，然后让她成为他的情妇。张高丽在2013年至2018年期间是中国最有权势的中共中央政治局七名常委之一。

莉兹-特罗塞尔坚持说，"我们要强调，重要的是要知道彭帅在哪里，处于什么状态，以及彭帅的情况如何。"

最近几天，世界网球界人士在Twitter上以#WhereIsPengShuai#为标签表达了对彭帅的关注，坚持询问彭帅在哪里。

中国的网络审查人员已经从社交网络上删除了任何有关该网球冠军指控的痕迹。最初在微博（相当于中国的Twitter）上发布的帖子很快被删除，法新社无法核实其真实性。从那时起，彭帅就没有露面。

而负责女子职业网球赛事的WTA呼吁 "对针对彭帅的性虐待指控进行彻底、公平和透明的调查"。